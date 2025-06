K Sport attiva sul mercato. Ingaggiati Rivi e Camilloni

La K Sport Montecchio Gallo ha ingaggiato l’attaccante Luca Rivi (classe 2004) in forza nella passata stagione ad Urbania e il difensore Camilloni ex Fossombrone. All’Urbania piace Kalombo della K Sport. Continuano a raffica gli arrivi in casa del Lunano. In arrivo dal Gabicce Gradara Eugenio Dominici, centrocampista classe 1994 e Federico Andreani (anche lui classe 1994) portiere. "Eugenio Domenici- scrive la società del Lunano- è un calciatore di alto profilo, un gioiello di questa categoria, la sua carriera, la sua storia e i suoi successi parlano da soli. Giocatore duttile e capace di grande adattamento e flessibilità di ruoli, oltre che dotato di un grandissimo senso del goal, Dominici vanta un bagaglio e un background calcistico enormi, basti pensare a solo alcune delle maglie che ha vestito tra Promozione, Eccellenza e Serie D, come Urbania, Vis Pesaro, K-Sport Montecchio Gallo. Il suo arrivo a Lunano alza ancora di più l’asticella e ci spinge a prepararci a dare il massimo in ogni centimetro del percorso che andremo ad affrontare". Sempre il Lunano ha prelevato dalla K Sport Montecchio Gallo il giovane Cristian Nobili (classe 2006) e ha ufficializzato l’arrivo di Giovanni Beninati, esterno classe 1999 ex Vis Pesaro, Atletico Gallo, Valfoglia, K-Sport, Vismara e Cosmos. La società Falco Acqualagna annuncia che il difensore Yasin Arradi farà parte dell’organico della prima squadra per la stagione 2025/2026. Dopo un anno trascorso nel campionato san marinese ed avere partecipato ai preliminari di Conference League, Yasin ha deciso di tornare nella squadra che l’ha fatto crescere e lanciato verso un traguardo importante come partecipare ai preliminari di una competizione europea.

Ma in casa della Falco non è finita qui, infatti è stato ufficializzato l’ingaggio del difensore Francesco Cencioni ex Peglio. La Viridissima Apecchio ha messo nero su bianco con il centrale difensivo Fabrizio Magnoni (classe 2001) ex giovanili della Cagliese e poi alle Pole. La Vigor Senigallia si è ripreso Davide Balleello attaccante. La Fermignanese ha ufficializzato la conferma del difensore Gianmarco Santi. La Marottese Arcobaleno sarà guidata dai confermati allenatori: Massimo Papolini (primo mister) e Giulia Giambartolomei Giulia (vice). Dopo quattro stagioni si separano le strade tra la Falco Acqualagna e il difensore di fascia Marco Foresto. Il centrocampista Diego Gonzales (classe 2000) ex Montegranaro (Eccellenza Marche) si è accasato all’Altetico Bmg (Eccellenza Umbra). Il Mote Poerzio ha confermato il centrocampista Michele Campanelli, gli attaccanti Simone Grazietti, Andrea Tavoletti e i difensori Roberto Natalucci e Nicola Mariotti. La Jesina ha rinnovato il contratto con l’attaccante Kevin Trudo e il centrocampista Filippo Massei.

Amedeo Pisciolini