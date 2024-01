K Sport, big match con i Cremisi. Urbino in missione a Macerata

Gare probanti nel massimo campionato regionale dei dilettanti. Si gioca negli otto campi con orari diversi ma con un unico obiettivo: non lasciare punti per strada visto che siamo già alla seconda giornata del girone di ritorno. Delle tre pesaresi due sono impegnate in casa.

K Sport Montecchio Gallo- Tolentino (ore 14,30). Un match tra i più importanti della giornata considerando che entrambe occupano il terzo posto in una graduatoria molto ristretta. "Quando giochi contro una squadra che nelle ultime 7 partite ha fatto 6 vittorie e 1 pareggio va da sé che diventa una partita difficile- osserva alla vigilia della contesa il mister della K Sport Simone Lilli- Incontreremo una squadra con grande autostima che sa quello che vuole e che ha giocatori importanti. I ragazzi hanno lavorato forte e sono consapevoli di potersela giocare contro tutte le squadre di questo campionato. Mi aspetto una partita di spessore". A 39 anni (a luglio) e dopo 15 anni ritorna allo ‘Spadoni’ di Montecchio come avversario l’attaccante Davide Borrelli. Arbitro Simone Malascorta di Jesi.

Maceratese- Urbino (ore 15). "Affronteremo quella che sulla carta è una delle formazioni con maggiori ambizioni per il salto di categoria. – commenta il dg dell’Urbino Ivan Santi- La Rosa della Maceratese non la scopriamo certo noi è ampia e di qualità; domenica hanno lasciato in panchina giocatori di categoria superiore del calibro di Minnozzi e Di Ruocco. Dunque sono tante le armi a disposizione della formazione di mister Pagliari. Noi andremo ad affrontarli consapevoli delle nostre qualità ma sapendo che sarà una partita difficile e piena di incognite anche perché per noi sarà la prima partita del ritorno visto lo stop con la Civitanovese (gara che sarà recuperata mercoledì 17 gennaio alle ore 18). A parte Tamagnini, out ancora per un po’, mister Ceccarini avrà tutti a disposizione compreso i nuovi Mataloni, Galante e Tagnani che avranno tanta voglia di mettersi in mostra e dimostrare le loro qualità". Nella Maceratese assenti per squalifica: Pagliari e Tortelli. Arbitro Riccardo Teodoli di Aprilia.

Urbania- Monturano (14,30). "La partita di domenica (oggi) sarà importantissima vincerla perché dobbiamo assolutamente riscattare le due sconfitte e risalire la classifica – dice l’allenatore dell’Urbania Mirco Omiccioli- non sarà facile perché il Monturano è una squadra ostica con giocatori che hanno qualità. Faremo di tutto per vincerla perché anche noi siamo una squadra forte perciò mi aspetto una reazione convincente sotto tutti gli aspetti". Arbitro Andrea Eletto di Macerata.

Le altre partite odierne: Atletico Azzurra Colli- Jesi (ore 15). Arbitro Matteo Chiarotti di Macerata. Civitanovese- Osimana (ore 15). Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo. Montegranaro –Castelfidardo (ore 14,30). Arbitro Marco Stanzani di Bologna. Montegiorgio- Montefano (ore 14,30). Arbitro Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto. Sangiustese- Chiesanuova (ore 14,30). Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

Amedeo Pisciolini