K Sport, che peccato perdere il primo round. Mariotti: "È stata una partita molto equilibrata"

Sconfitta di misura dalla Vianese (0-1) nella gara d’andata dei playoff nazionali la K Sport Montecchio Gallo sta già pensando al secondo match di domenica prossima sperando di ribaltare il risultato. Di certo ci vorrà l’impresa ma la squadra di mister Magi ha tutte le possibilità per realizzarla. "Innanzitutto vorrei fare un’osservazione sul regolamento. - dice il copresidente della K Sport Enrico Tiboni- Non reputo giusto che per determinare chi salirà in serie D si debbano scontrare due squadre che nei rispettivi campionati regionali hanno regole diverse. Questo non può non incidere sulla partita. Infatti noi nelle Marche abbiamo l’obbligo dei due fuori quota (under) mentre la Vianese nell’Emilia Romagna non ha questo obbligo e possono giocare con tutti giocatori grandi (over). Teniamo in considerazione che l’obbligo dei due fuori quota in campo condiziona fortemente anche la scelta di chi portare in panchina. Relativamente alla partita devo dire che la Vianese è un’ottima squadra forte in tutti i reparti. Il risultato più giusto ritenevo essere un pareggio che ci sarebbe stato se la palla su punizione di Carta non si fosse stampata all’incrocio dei pali. Comunque abbiamo la partita di ritorno fra sette giorni per ribaltare il risultato e i giocatori ce la metteranno tutta per farsi valere e portarsi a casa la qualificazione. Peccato per il rosso troppo affrettato a kalombo, ritengo che se l’arbitro richiamato dal guardalinee, ci avesse parlato prima di tirare fuori il rosso, si sarebbe reso conto che il giallo era più che sufficiente. Comunque chi sia a sostituirlo sono convinto che darà tutto fino all’ultimo minuto cosi come tutta la squadra. Ci auguriamo sempre il meglio". "È stata una partita molto equilibrata - commenta il direttore sportivo Ettore Mariotti - decisa a favore dei nostri avversari da un episodio, forse il risultato più giusto era un pareggio, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, ora abbiamo la partita di ritorno e cercheremo di dare il massimo per cercare di riportare a nostro favore le sorti del confronto, certo sarà difficile, le nostre informazioni parlavano di un avversario tosto e domenica ha dimostrato di esserlo, non avendo l’obbligo come da noi di impiegare gli under hanno una rosa molto più ampia negli over, noi dalla nostra parte avevamo oltre a Villanova anche Sakay infortunato e altri erano reduci da alcuni acciacchi".

Amedeo Pisciolini