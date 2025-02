K-Sport ci prova a Cerreto. Urbino contro la terza forza

Oggi in Eccellenza si scende in campo per la ventunesima giornata. Riguardo le provinciali l’Urbino gioca in casa mentre le altre tre sono impegnate in trasferta. Calcio d’inizio alle ore 15. Urbino Calcio-Chiesanuova. A presentarci il match è il dg dell’Urbino, Ivan Santi: "Incontriamo la terza forza del campionato che arriva ad Urbino dopo una pesante sconfitta interna. Dunque sarà una gara ricca di spunti per entrambe le squadre con obiettivi simili anche se il Chiesanuova ancora nutre speranze di raggiungere il duo di testa. Noi viviamo gara per gara e poi più avanti capiremo dove possiamo arrivare e punteremo l’obiettivo stagionale. Intanto cerchiamo il massimo da ogni partita. Al rientro dalla squalifica Bardeggia e Galante ma la rosa a disposizione del mister è ampia con tanti giovani che anche domenica a Monturano hanno dimostrato il loro valore". Arbitra Matteo Bevere di Chivasso.

Fabriano Cerreto- K Sport Montecchio Gallo. "Trasferta insidiosa- spiega il dg della K Sport Matteo Mariani- sul campo del Fabriano che considerata anche l’attuale classifica andrà alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, dopo l’ottimo punto in casa dell’Osimana. Dal canto nostro abbiamo avuto in settimana qualche defezione dovuta a sindromi influenzali, ma dovremo necessariamente dare il massimo per dare continuità ai risultati e conservare almeno la nostra posizione di classifica. Servirà una grande prova di forza e carattere. Arbitra Francesco Tasso di Macerata.

Montegranaro-Urbania. "Una partita sicuramente difficile, insidiosa – dice il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini- affrontiamo un avversario tosto, noi comunque dobbiamo dare continuità ai risultati e l’auspicio è quello di ritornare a casa con dei punti". Arbitra Simone Malascorta di Jesi.

Atletico Mariner- Alma Juventus Fano. Va in scena al ‘Ciarrocchi’ di Porto D’Ascoli un match tra ‘poveri’ in termine di risultati considerando che il Fano è ultimo (3 punti) e l’Atletico Marine è penultimo (13 punti). Arbitra Francesco Uncini di Jesi.

Le altre gare odierne: Matelica Calcio- Monturano; Montefano Calcio- Osimana; Sangiustese- Maceratese; Tolentino- Portuali calcio Ancona. Amedeo Pisciolini