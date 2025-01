K Sport, fatica premiata. Poi agguato ai tifosi ospiti

GALLO 2 URBANIA 0

K -SPORT GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili A., Carta, Peroni, Torelli, Micchi (21’ st Villanova), Magnanelli (43’ st Sakaj), Di Pollina (21’ st Fiorani). All. Magi.

URBANIA: Nannetti, Sema (42’ st Temellini), Antoniucci, Dal Compare, Cannoni (34’ st Monachesi), Paoli, Lani, Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (18’ st Sarli), Nunez (26’ st Farias). All. Lilli.

Arbitro: Zaccheria di Legnago (assistenti: Baldoni di Ancona e Pastori di Jesi).

Reti: 5’ pt Di Pollina, 43’ st Villanova.

Note – Spettatori 600 circa; ammoniti: Rivi, Peroni, Paoli, Kalombo, Notariale, Sarli; angoli: 4-6; recupero 1’-4’.

Gran derby allo Spadoni con i locali che vogliono continuare nella serie positiva dopo la splendida vittoria di Tolentino mentre i ragazzi di mister Lilli cercano di guadagnare un posto play off. Pronti via e locali in vantaggio al 5’, combinazione sulla sinistra Notariale-Peroni che crossa e Di Pollina è bravo ad insaccare sul palo lungo. Reazione disordinata durantina; i locali si fanno preferire per il gioco. Al 23’ su lancio lungo su Nunez la palla capita a Rivi ma chiude bene l’arcigna difesa locale. Cresce l’Urbania: sempre su spiovente dalla trequarti su Nunez la palla perviene a Lani che spara a botta sicura ma Cerretani miracoleggia. Lo stesso Cerretani al 37’ intercetta un destro di Carnesecchi. Ospiti ancora pericolosi su azione di angolo con Del Compare che scheggia la traversa.

Secondo tempo sulla falsariga del primo con l’Urbania che fa valere la propria fisicità in avanti e il maggior ritmo. Al 15’ ci prova Rivi ma ancora Cerretani respinge. Poi è Cannoni che ci prova dal limite Cerretani devia in angolo. Al 28’ è Farias che sbaglia di testa da pochi passi. Forcing continuo dei biancorossi che meriterebbero almeno il pareggio mentre i locali inspiegabilmente non riescono a trovare il bandolo della matassa. Fra tanta sofferenza al 43’ è Fiorani che recupera palla, la porge a Peroni che si fa respingere la conclusione ma l’accorrente Villanova la spinge sotto la traversa. Partita segnata purtroppo anche da un agguato ai tifosi ospiti (servizio in Cronaca)