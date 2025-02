K Sport, missione Osimo

Urbino in casa e le altre tre in trasferta, per tutti punti pesanti. L’ottava giornata presenta un ricco menù. Questo il programma (ore 15).

Osimana-K Sport Montecchio Gallo. Trasferta difficile per la capolista che comunque punta a difendere il primato. "Sarà indubbiamente una partita difficile- dice il dg della K Sport Matteo Mariani- su di un campo storicamente invalicabile prima per il Montecchio e poi per il Gallo. Anche lo scorso anno non siamo mai riusciti ad imporci al Diana, contro una sempre quadrata Osimana. Affronteremo una squadra impegnativa ed in salute, ricca di giocatori, con un attacco importante, che viene da una vittoria rotonda contro i Portuali Ancona, che gli avari dato consapevolezza sia per la classifica che per la mente e che ritroverà nel proprio stadio anche la spinta dei loro tifosi. Dal canto nostro stiamo marciando a ritmi molto importanti, dare continuità non sarà facile, ma ci proveremo, a partire da oggi". Arbitra Alexandru Dumitrascu (Finale Emilia).

Sangiustese-Urbania. "Da qui alla fine- commenta il trainer dell’Urbania Simone Lilli-ci aspetta un mini torneo di otto partite con diversi scontri diretti e quella di domenica rappresenta il primo scoglio. Incontreremo una squadra all’altezza, con giocatori bravi e ben organizzata. Viene da due sconfitte e vorrà rifarsi proprio in casa. Noi, in questi venti giorni abbiamo speso molto (sia da un punto di vista fisico che mentale con 5 partite disputate) ma vogliamo continuare la striscia positiva di risultati che stiamo raccogliendo in campionato". Arbitra Leonardo Crincoli (Ascoli Piceno).

Urbino-Maceratese. "Partita molto importante per entrambe le formazioni. - Sottolinea il dg dei ducali Ivan Santi- Noi siamo alla terza partita in sette giorni per cui dovremo gestire anche le forze. Peccata l’assenza di Galante per squalifica che ci toglie una pedina importante in fase offensiva ma chi lo sostituirà saprà farsi valere". Arbitra Antonio Diella (Vasto).

Matelica Calcio-Alma Juventus Fano. Gli ospiti come si è detto in questi giorni potrebbero non presentarsi e quindi come succede in questi casi la vittoria sarà assegnata a tavolino ai padroni di casa. L’arbitro designato è Andrea Eletto di Macerata.

Le altre gare odierne: Atletico Mariner- Montegranaro arbitra Francesco Tasso (Macerata); Fabriano Cerreto- Portuali Calcio Ancona arbitra Matteo Piagliacampo (Pesaro); Montefano- Chiesanuova Arbitra Simone Malascorta (Jesi); Tolentino- Monturano Calcio Arbitra Antonio Tarli (Ascoli Piceno).

Amedeo Pisciolini