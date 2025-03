K Sport Montecchio a caccia della conferma. Urbino, altra finale. Urbania alla prova cremisi

K Sport Montecchio Gallo- Sangiustese (ore 15). La capolista cerca la conferma. "Partita importante come saranno tutte da qui alla fine- commenta il diesse della K Sport Ettore Mariotti- affrontiamo una squadra che vorrà giocarsi i playoff, noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada cercando di fare il massimo, abbiamo qualche defezioni ma chiunque scenderà in campo saprà quello che deve fare". In dubbio Dominici e Notariale.

Montegranaro- Urbino (foto) (ore 15). "Prima di sette finali a Montegranaro contro una squadra forte e ben allenata che ha un potenziale offensivo di primissimo livello- sottolinea alla vigilia della gara il dg dei ducali Ivan Santi- La vittoria contro la Maceratese ci deve dare lo slancio per continuare nel nostro percorso. Ancora out Galante ma chi giocherà saprà dare il proprio importante contributo. Vogliamo dare fastidio il più possibile al gruppo di testa e se possibile migliorare l’attuale posizione in classifica per entrare nella griglia play off che rappresenterebbe per la nostra Società una bella vetrina ed una grande opportunità".

Urbania-Tolentino (ore 15). "Giocheremo contro una squadra che ha dimostrato tutto il suo valore- dice il trainer dell’Urbania Simone Lilli- Ha giocatori che possono in qualsiasi momento risolvere la partita, hanno consapevolezza e la giusta autostima per mettere in difficoltà qualsiasi squadra, quindi giocheremo contro una squadra forte".

Alma J.Fano-Montefano. Si dovrebbe giocare alle ore 14,30 a Fermignano ma come è stato già domenica scorsa l’Alma J.Fano darà forfait e in settimana verrà assegnata la vittoria (a tavolino) agli avversari. Atletico Mariner- Matelica (ore 15); Chiesanuova- Portuali Ancona (15); Monturano- Osimana (14.30); Maceratese- Fabriano Cerreto (15).

am.pi.