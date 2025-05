K Sport Montecchio Gallo cerca la rimonta contro Vianese per l'accesso alla Serie D

La K Sport Montecchio Gallo è al lavoro per la gara di ritorno contro la Vianese. Un match in cui deve essere ribaltato l’1 a 0 dell’andata a favore degli emiliani e per farlo ci vorrà l’impresa, ma nell’ambiente si registra aria di positività. Domenica scorsa a vedere la gara uno con la Vianese c’erano anche i vertici del comitato regionale della Figc, il presidente Ivo Panichi e il consigliere Mosè Mughetti. "Purtroppo la prima partita di questi spareggi non è andata come mi auguravo e speravo – confessa Mosè Mughetti – io e il presidente Panichi eravamo giunti allo Spadoni estremamente fiduciosi, consci che la forza di questo Montecchio-Gallo si sarebbe fatta valere. Gli avversari però si sono rivelati altrettanto forti, una compagine dinamica, grande corsa e fisicità, con tre-quattro elementi veramente bravi per la categoria. La fortuna non ha aiutato, perché se almeno uno dei due legni colpiti dal K-Sport si fosse tramutato in gol, ora staremmo qui a parlare di un altro risultato. Ad ogni modo, ci sono ancora 90 minuti per ribaltare la situazione, certo non sarà facile, ma la nostra squadra in questa stagione ci ha abituato a tirar fuori il meglio nei momenti di difficoltà, quindi un grosso in bocca al lupo a per la trasferta in terra emiliana nella speranza di accedere al turno finale che permette l’accesso al campionato di Serie D."

La gara tra Vianese e K Sport Montecchio Gallo in programma per domenica pomeriggio (ore 16) non si giocherà a Viano per problemi di capienza (400 posti), ma al vecchio Stadio di Mirabello (Reggio Emilia) che ha ospitato nel passato la Reggiana e dispone di 3000 posti. "Dobbiamo andare a Reggio Emilia fiduciosi – sottolinea il direttore sportivo della K Sport Ettore Mariotti –, i nostri ragazzi hanno dimostrato già altre volte di saper reagire nei momenti di difficoltà, andiamo a giocarci questa partita con la massima fiducia, la stiamo preparando nel miglior modo sapendo di dover affrontare un avversario forte". Mister Magi dovrà rinunciare a Kalombo, espulso domenica scorsa con rosso diretto per fallo di gioco su Malivojevic (una decisione sbagliata dal direttore di gara come sottolineato a fine partita da diversi addetti ai lavori) e a Villanova, si cercherà di recuperare Sakay e di valutare gli altri acciaccati. La squadra partirà alla volta di Reggio Emilia nel pomeriggio di sabato, e domenica con un pullman messo a disposizione dalla società e auto private saliranno i tifosi. La squadra che vincerà dopo doppio confronto conquisterà il pass per la finalissima playoff contro chi avrà la meglio nella doppia sfida fra le vincenti dei gironi di Lazio e Sardegna.

Amedeo Pisciolini