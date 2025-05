K Sport Montecchio Gallo sfida la Vianese per un posto in Serie D

La K Sport Montecchio Gallo oggi inizia il percorso che può portarlo al raggiungimento di un traguardo prestigioso: la serie D. Il primo round della semifinale dei playoff nazionali contro la Vianese è in programma nel pomeriggio odierno alle ore 16 allo stadio Spadoni di Montecchio. La vincente tra K Sport- Vianese (girone G) affronterà poi la vincente tra Maccarese- Monastir. Superando il primo turno si ha la possibilità di essere ripescati, vincendone due ci si può considerare in serie D. Gli avversari della K Sport in campionato si sono classificati terzi (69 punti) registrando il miglior attacco (70 gol) e la miglior difesa (22 reti incassate), domenica scorsa hanno superato nei playoff regionali il Nibbiano Valtidone in trasferta (0-1). "La cosa positiva è che la squadra arriva a questa partita con serenità - sottolinea alla vigilia del match il copresidente della K Sport Enrico Tiboni - non ha pensieri negativi e l’amarezza dei giorni scorsi è ormai lontana. Al paese dà ancora fastidio la vicenda di Urbino ma la squadra sta bene con sé stessa. Affrontiamo un avversario forte con un ottimo rullino di marcia, forte in tutti i reparti specialmente in attacco e in difesa, ha ben tre attaccanti in doppia cifra e ha subito pochissimi gol".

"Affronteremo una grande squadra - spiega il direttore generale del Montecchio-Gallo Matteo Mariani - che dopo un difficile avvio all’esordio nel campionato di Eccellenza, ha marciato a ritmi importanti nel girone di ritorno arrivando appaiato al terzo posto a due punti dalle prime due della classe. Sappiamo che gli obiettivi di iniziano anno della Vianese erano quelli di provare il salto di categoria a dimostrazione del fatto che non si son trovati lì per caso. Abbiamo studiato il nostro avversario che ha una rosa di tutto rispetto, completo in ogni reparto ed il fatto che la regione Emilia Romagna non abbia la regola dell’impiego dei due fuoriquota gli permette ancor di più avere un roster lungo ed esperto. Al netto di quello che ho detto noi siamo pronti a dare battaglia per provare a conquistare ciò che ci è sfuggito nelle settimane precedenti. I nostri ragazzi sono stati più che esemplari a sapersi rialzare due volte e spostare il focus dell’attenzione e domenica ci siamo conquistati sul campo il passaggio alla fase nazionale dei play off di Eccellenza. Arriviamo alla gara di oggi con qualche acciaccato ma con la consapevolezza di essere un gruppo tosto che ha raggiunto la situazione attuale tra mille difficoltà, per cui dare tutto per proseguire il cammino nazionale".

Assenti certi nella K Sport Villanova e Sakaj. Arbitra Denis Cornel Pal (Roma 1), assistenti: Valerio Fatati (Latina) e Giada Di Carlantonio (Roma 2), quarto ufficiale: Francesco Ercole (Latina). Amedeo Pisciolini