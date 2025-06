K Sport Montecchio Gallo: sogno infranto, Vianese in finale playoff

Si infrange allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia il sogno della K Sport Montecchio Gallo. Contro la Vianese è stata una sconfitta di misura, come all’andata, ma sufficiente per l’esclusione del team di mister Magi dalla finale playoff, quella che regala il pass per la categoria superiore, finale che sarà tra la Vianese e i sardi del Monastir Kosmoto (in doppia sfida sabato 8 e domenica 15 giugno).

"Peccato, peccato davvero – commenta il giorno dopo Enrico, Tiboni, il copresidente della K Sport Montecchio Gallo – la squadra meritava qualcosa di più, diciamolo pure, meritava la serie D, per il percorso fatto e per l’impegno profuso. Poi si sono purtroppo verificati degli accadimenti negativi, tipo la partita a Urbino, affrontata dopo 15 giorni di riposo, lo scontro diretto con la Maceratese perso ai rigori, l’abbinamento play off nazionali con una squadra fra le più competitive, nel cui girone non ha l’obbligo dei fuori quota, e come se non bastasse allestita con fior di giocatori già pronti per la serie D, che a dicembre ha completato l’organico e da allora su 16 partite ne ha vinte 14 e ne ha pareggiate due. Il sogno è svanito lasciandoci molta tristezza. Di buono rimane il pubblico, che ci ha seguito numeroso in particolar modo da Urbino in poi, il mister con lo staff tecnico e gran parte della squadra che con l’inserimento di qualche giocatore ci darà la forza di riprovarci il prossimo anno".

"Abbiamo provato a ribaltare la partita – osserva il direttore sportivo Ettore Mariotti – ma non ci siamo riusciti anche se i ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, siamo partiti subito con l’handicap perché alla prima azione loro sono andati in rete, poi la squadra ha cercato di reagire e di rimettere in piedi la partita, ci eravamo riusciti ma nel nostro momento migliore ci hanno colpito in contropiede e la partita è finita lì. Chiudiamo una stagione che comunque rimane positiva e come ho detto altre volte sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno dato tutto quello che potevano, logico c’è del rammarico perché siamo arrivati ad un passo e poi ci è sfuggito questo salto di categoria, è un peccato perché ci sono state delle situazioni che potevano volgere in miglior modo".

Termina così un’avventura comunque importante per la K Sport Montecchio Gallo che c’è da scommettere si rimetterà subito al lavoro in vista della prossima stagione. Sicuramente in settimana ci sarà l’incontro tra la società e l’allenatore Magi e da qui si analizzerà la rosa della squadra per valutare eventuali rinforzi nei vari reparti. Il mercato in questo periodo offre diverse oportunità e le persone deputate sapranno coglierle.

Amedeo Pisciolini