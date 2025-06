K Sport Montecchio Gallo: Stefano Protti favorito come nuovo allenatore

Arriverà martedì con il rientro di uno dei due presidenti la fumata bianca alla K Sport Montecchio Gallo per il nuovo allenatore che sostituisca mister Magi accasatosi sulla panchina della Vigor Senigallia. Il più gettonato è Stefano Protti ex Sammaurense (serie D, girone D) e in passato anche alla guida della Fermana. Altri nomi che circolano sono quelli di Gastone Mariotti e di Clementi. L’ex presidente della Vigor Senigallia Valentino Mandolini sarà un nuovo dirigente del Fano Calcio ne ruolo di responsabile del settore giovanile. A proposito del Fano i giocatori Paradisi, Zandri e bomber Cordella, reduci dalla vittoria del campionato con la Jesina piacciono assai ai dirigenti granata, in modo particolare Paradisi e Cordella, ma per Paradisi è necessario battere la concorrenza del Lunano (Eccellenza), società interessata (pare) anche a Russo (sempre della Jesina). Il Fano ha inoltre puntato gli occhi sul difensore centrale Saponaro ex Alma. Non rimarrà a Jesi il portiere Lorenzo Cappuccini che dopo l’infortunio (al crociato) è sulla via della completa guarigione, in questi giorni sta valutando alcune offerte. Scendendo nelle categorie più basse il nuovo allenatore del Monsano è Lorenzo Togni (ex Castelbellino). Il terzino Berardi ex Nuova Real Metauro e Viridissima Apecchio andrà a rinforzare il reparto difensivo dell’Audax Calcio Piobbico. In uscita dall’Urbania il giovane Scarcella. Il Fabriano ha ingaggiato il portiere Tafa. L’Atletico Azzurra Colli ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto professionale con l’allenatore Roberto Vagnoni, al suo posto potrebbero arrivare uno tra Salvatore Fusco ex Atletico Mariner o Sante Alfonsi ex Civitanovese. Si sono divise la strade tra mister Giovanni Cipolla e l’Audax Calcio Piobbico.

Nella foto: Luca Paradisi

am. pi.