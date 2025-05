K Sport Montecchio Gallo vince 2-1 contro Tolentino: reazioni di Magi e Mariotti

Alla fine della partita vinta con il Tolentino con il risultato di 2-1 l’allenatore del K Sport Montecchio Gallo, Giuseppe Magi, è visibilmente felice anche se abbastanza stanco e dice: "Naturalmente siamo contenti perché non era facile dopo lo spareggio con la Maceratese, perché sono delusioni che potevano pesare. I ragazzi sono stati bravi in settimana a reagire, a lavorare bene e penso che in campo i risultati si siano visti. Onore al Tolentino che si è dimostrata squadra tosta e molto ben impostata".

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo del K Sport Montecchio Gallo, Ettore Mariotti che sprizza gioia ed afferma: "I ragazzi hanno dimostrato spessore reagendo dopo le due partite perse con l’Urbino quando ci bastava il pareggio per vincere il campionato e nello spareggio con la Maceratese usciti dopo la lotteria dei calci di rigori. Due gare molto dure da digerire. Onore a tutti i ragazzi, allo staff ed anche a tutto il mondo Tolentino che si è dimostrato un avversario allo stesso tempo ostico ma molto leale. Pensiamo comunque si aver meritato questa vittoria".

Chiusura alla fine con l’allenatore della squadra ospite, il Tolentino, Paolo Passarini che nonostante la sconfitta è piuttosto sereno: "Siamo contenti del lungo percorso fatto – dice Passarini – il Montecchio Gallo aveva più ambizioni di noi ed è una squadra molto forte. Tuttavia siamo stati un po’ penalizzati dal gol iniziale dove dovevamo essere più attenti e la partita magari poteva essere un po’ diversa. Poi abbiamo subìto il raddoppio ma nella ripresa l’abbiamo riaperta".

"Questo è il calcio – conclude sportivamente il mister – faccio in bocca al lupo ai nostri avversari per il prosieguo della stagione con le finali interregionali. Noi intanto chiudiamo questa annata sportiva che ci ha riservato delle belle soddisfazioni. Un grazie a tutti i miei giocatori e alla società".