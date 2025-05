K Sport Montecchio supera Tolentino e avanza nei play-off per la Serie D

K SPORT2TOLENTINO1

K SPORT GALLO (4-3-3): Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni, Gurini, Fiorani, Magnanelli, Micchi (22’ st Camara). All. Magi

TOLENTINO (4-2-3-1): Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Conti (1’ st Badiali), Tomassetti (1’ st Manna), Giandomenico (1’ st Peluso), Tortelli, Moscati, Capezzani (30’ st Massini), Cicconetti (8’ st Lovotti). All. Passarini

Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria (assistenti Tidei di Fermo e Pastori di Jesi)

Reti: 4’ pt Fiorani (K), 37’ pt Micchi (K), 13’ st Moscati (T)

Note: ammoniti Notariale, Camara, Conti e Manna

La lunga stagione del K Sport Montecchio continua. Superando con il minimo scarto il Tolentino accede alla fase interregionale dei play-off che riserva a chi riuscirà ad arrivare fino in fondo un posto in serie D. Una finale play off entusiasmante allo Spadoni, giocata davanti ad un folto pubblico con numerosa rappresentanza ospite. I locali reduci dalla sfortunato spareggio con la Maceratese perso ai rigori avrebbero potuto pagare a caro prezzo una situazione psicologica non favorevole, considerando le assenze, oltre del lungodegente Villanova, anche dello squalificato Torelli e dell’infortunato Sakay. Invece il Tolentino era reduce dalla roboante vittoria nella semifinale play-off di Chiesanuova realizzando un rotondo 0-4.

Nelle fila degli ospiti Lovotti parte dalla panchina. La partita inizia subito con il botto per i locali che al 4’ su azione del solito Carta, torre di Nobili, la palla rimane nei pressi dell’area piccola, Fiorani in splendida acrobazia insacca tra il tripudio dei tifosi locali. Reagiscono i cremisi che offrono un buon palleggio. Pericolo per il Montecchio al 18’ su calcio d’angolo con Tortelli anticipato da un difensore. Al 24’ lampo di Magnanelli che libera Peroni che si accentra ma il tiro è debole e muore tra le braccia di Bucosse. Un minuto dopo è Gurini che calcia a botta sicura ma si fa deviare la palla in angolo dopo una bella discesa di Kalombo. Al 36’ cross di Peroni sempre dalla destra Micchi non ci arriva sul palo lungo. Al 37’ insite il Montecchio Gallo che raddoppia con Micchi liberato da Gurini si defila sulla destra ed il suo diagonale non lascia scampo a Bucosse. Primo tempo con i ragazzi di mister Magi meritatamente in vantaggio.

Mister Passarini prova a svoltarla compiendo, durante l’intervallo ben 3 sostituzioni. La partita sembra bloccata ma al 58’ è Capezzali che fugge sulla sinistra, mette in mezzo dove Moscati è lesto ed insacca. Tolentino prende fiducia. Al 67’ si rivedono i locali con un tiro da 20 metri di Peroni a lato. Poco dopo è Gurini che dopo azione ben orchestrata tira tra le braccia del portiere ospite. Tolentino ci prova ma fatica a trovare soluzioni, mentre i ragazzi di Magi controllano. Al 39’ è Notariale che ci prova dalla lunga distanza ma Bucosse è in traiettoria. Finale concitato ma esemplare comportamento degli atleti in campo. Nota di merito ai tifosi cremisi: caldi, festanti ed educati.