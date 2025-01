K Sport nella tana dei Cremisi, Urbino riceve il Montefano

La seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza vede impegnate tre provinciali in casa e una in trasferta. Questo il programma.

Tolentino- K Sport Montecchio Gallo (ore 15). Il match ci viene presentato dal dg della K Sport Matteo Mariani: "Oggi mi aspetto di vedere una grande partita, in uno grandissimo stadio e su di un bel campo. Affronteremo una squadra forte ed in salute, che con l’innesto nel mercato invernale di Conti e Peluso ha ulteriormente arricchito la sua già forte rosa, dimostrando chiaramente che vorrà recitare un ruolo da protagonista fino alla fine del campionato. Nonostante la pausa avremo ancora qualche defezione di formazione, dovuta all’assenza del lungo degente Perri e di Gurini, ma chiaramente scenderemo a Tolentino alla ricerca di tre punti che ci mancano in trasferta da oltre due mesi, per provare a consolidare quanto meno la nostra posizione di classica". Arbitra Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga.

Urbino- Montefano (ore 14,30). "Incontriamo una squadra forte- sottolinea il presidente dell’Urbino Marco Lucarini- che non merita la posizione in classifica che ha, ma noi vogliamo dare continuità e muovere la classifica ricordandoci bene dell’andata dove abbiamo subito una brutta sconfitta e i ragazzi avranno sicuramente voglia di riscatto con il giusto rispetto dell’avversario". L’Urbino non potrà schierare lo squalificato Giovane e gli indisponibili Dalla Bona, Pierpaoli e Porcellini. Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi.

Alma Juventus Fano- Maceratese (ore 15). Si gioca la Comunale di Fermignano. Match da poli opposti: l’ultima ospita la prima. Stando a voci di mercato il Fano sarà privo di colui che ha realizzato 4 reti sul totale di 10 marcatore, ovvero di Cheke Yacouba Cissé, classe ‘92 con molteplici esperienze in Francia ed in Italia (Nuorese, V.Castelfranco). Quest’ anno prima di arrivare a Fano (a fine ottobre) aveva militato nell’ Universal Roseto dove in 7 partite aveva collezionato 6 goal. Arbitra Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia.

Urbania- Monturano (ore 14,30). "Per noi rappresenta una partita importante- dice l’allenatore dell’Urbania Simone Lilli-- Una gara che deve dare continuità alla buona prestazione fatta con la Maceratese ed all’ottimo risultato ottenuto. Incontreremo un avversario in salute che ha fatto risultati importanti dopo il cambio dell’allenatore e sicuramente diverso dalla squadra incontrata nel girone d’andata. Dovremo fare una prestazione davvero importante se vorremo uscire dal campo con un risultato positivo". Per oggi l’Urbania dispone di un nuovo calciatore, si tratta del centrocampista Alessio Cannoni (1993) ex Pontedera, Maceratese, Lucchese e San Marino. Arbitra Nicola Denti di Pesaro.

Le altre partite odierne: Atletico Mariner- Portuali calcio Ancona (ore 15). Montegranaro- Chiesanuova (ore 14,30). Matelica- Fabriano Cerreto (ore 14,30). Sangiustese- Osimana (ore 14,30).

Amedeo Pisciolini