K Sport nella tana dell’Osimana. Urbania e Urbino, match complicati

Urbino e Urbania in casa e K Sport e Fermignanese in trasferta è quanto chiede la terza giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza. Si gioca, su tutti gli otto campi, alle ore 15,30.

Osimana-K Sport Montecchio Gallo. "Per noi, ma un per tutti, il campo di Osimo è stato sempre ostico.- spiega il diesse della K Sport Ettore Mariotti- affrontiamo una squadra che è partita molto bene, sia in campionato che in coppa è una compagine con dei valori. In un stadio caldo cercheremo di dire la nostra, noi dobbiamo farci trovare potenti. Abbiamo le assenze di Camilloni che deve ancora scontare una giornata di squalifica e Rivi e Mori infortunati". Osimana al completo. Arbitra Leonardo Crincoli (Ascoli Piceno).

Urbania Calcio-Sangiustese Vp. "Partita complicata- osserva alla viglia del match il diesse dell’Urbania Stefano Maggi - non ingannino le due sconfitte della Sangiustese, è una squadra costruita per giocarsi obiettivi di alta classifica, con giocatori forti per la categoria in tutti i reparti. Cercheremo in tutti i modi di regalare la prima vittoria al nostro pubblico". La Sangiustese ha comunque iniziato male il campionato: 2 gare e 2 sconfitte e l’eliminazione in Coppa e con mister Luigi Giandomenico a dare le dimissioni. Tra i ‘papabili’ Andrea Mosconi o Francesco Nocera. A Urbania oggi in panchina ci sarà Mauro Bertarelli, attuale allenatore della Juniores. Arbitra Francesco Uncini (Jesi).

Urbino Calcio-Tolentino 1919. "Dopo il passaggio del turno di Coppa (dove voglio sottolineare che negli ultimi minuti eravamo in campo con 7 giocatori nati tra il 2006 e il 2008) – commenta il dg dell’Urbino Ivan Santi- si riparte in campionato con una partita da brividi". Arbitra Francesco Junior Di Domenico (Isernia).

Jesina–Fermignanese. I padroni di casa a zero punti dopo 2 giornate in settimana hanno esonerato l’allenatore Giammarco Malavenda, per la sua sostituzione (tra altri) si fa il nome di Gastone Mariotti ex Fabriano Cerreto. Oggi si opterà per una soluzione interna. Il presidente della Fermignanese Augusto Bonaventura cosi presenta la partita: "Oggi sarà una partita davvero complicata, veniamo da una settimana affrontata nel migliore dei modi, vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni per raggiungere il miglior risultato possibile. Cercheremo in tutti i modi di vendicare la dolorosa e immeritata sconfitta della scorsa stagione proprio nello scontro diretto contro la Jesina". Arbitra Mirko Ciccioli (Fermo).

Le altre gare odierne: Chiesanuova- Montefano; Civitanovese- Matelica; Fabriano C.- Montegranaro; Trodica- Fermana.

Nella foto: Peroni (K Sport) Amedeo Pisciolini