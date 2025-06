K Sport, occhi su Mistura. Pergolese: preso Morsucci

PESARO

Soddisfazione a Fossombrone e a Sant’Angelo in Vado per il contratto triennale firmato l’altro ieri dal giovane centrocampista Francesco Podrini con il Trapani (Serie C). "Tanti ringraziamenti da parte mia – sottolinea il procuratore Giovanni Tateo – al Fossombrone, al suo presidente, ai direttori D’Anzi e Meschini, all’allenatore Fucili che ha creduto nel ragazzo e un ringraziamento anche alla Vadese che l’ha cresciuto nel settore giovanile". Francesco Podrini di Sant’Angelo in Vado viene 24 presenze nel Fossombrone. Classe 2007, nel mese di marzo aveva partecipato al Torneo di Viareggio con la rappresentativa nazionale di serie D guidata da Giuliano Giannichedda. Un riconoscimento importante per un giovane ma anche per il club metaurense, da sempre attento alla valorizzazione dei suoi calciatori.

Intanto, sono due i nomi che vengono accostati al Fano calcio (Promozione): quelli dell’attaccante Matteo Sartori (classe 1993) ex Alma Juventus Fano, ex K Sport Montecchio, Urbino e Misano (Promozione) e del centrocampista Giacomo Pierpaoli nell’ultima stagione a Urbino. L’esterno di fascia Mattia Morsucci (classe 2002) ex Barbara Monserra è un nuovo calciatore della Pergolese. La Fermignanese ha confermato il difensore centrale Andrea Fraternali. Per la terza stagione consecutiva, Manuel Zingaretti vestirà i colori dell’Urbania. "Il centrocampista di Marotta – spiegano dalla società durantina – ha superato i problemi fisici che lo hanno tormentato nella seconda parte dell’ultimo campionato e sarà un prezioso innesto per mister Ceccarini". Rimanendo a Urbania la società è interessata a Salvatore Kevin Buonavoglia (classe 2001) della Civitanovese. L’attaccante Bardeggia dell’Urbino (12 gol nella passata stagione) piace sia all’Ancona che alla Maceratese. I ducali (che hanno anche Galante infortunato) hanno comunque preso l’attaccante del Monturano Francesco Altobello (5 reti) ed erano interessati anche a Mirco Cirulli (pure lui attaccante) della Maceratese (7 gol).

Il Lunano ha adocchiato Eugenio Dominici centrocampista del Gabicce Gradara e punta all’acquisizione delle prestazioni del portiere Andreani (anche lui del Gabicce Gradara) e del calciatore Beninati (ex Vismara e poi a metà campionato nel campionato interno di San Marino). Il centrale difensivo ex Alma Juventus Fano, Matelica e Fabriano Cerreto Enrico Mistura (classe 1995) è nel mirino della K Sport Montecchio Gallo. Il Sant’Orso che ripartirà dalla Seconda categoria ha in Luca Spendolini il suo nuovo allenatore e in Matteo Gabbianelli in nuovo direttore sportivo. Sempre il Sant’Orso ha lasciato liberi i calciatori Antonio Saurro, Federico Ferri, Simone Lucchetti e Fabio Rosati. Si dividono le strade tra i portieri Francesco Taurisano ed Edoado Di Tomaso e il Pantano Calcio.