"K-Sport, Protti mossa vincente": "E Pazzaglia farà la differenza"

Con una trentennale carriera alle spalle tra cui Fossombrone, Atletico Gallo e altre l’ultimo capolavoro di mister Gastone Mariotti è stato quello di aver trainato nel porto della salvezza il Fabriano Cerreto.

Mister Mariotti, lei è un decano anche del campionato di Eccellenza. Che cosa pensa del prossimo torneo? Quali pronostici può fare?

"Sicuramente sarà un campionato avvincente, bello da vivere e da giocare all’insegna dell’incertezza come nelle passate stagioni dove sono state decisive le ultime partite, nella stagione da poco terminata c’è voluto addirittura lo spareggio per decretare la vincente".

Chi secondo lei fino a questo momento ha operato meglio sul mercato?

"Dire chi sta operando meglio sul mercato è presto, molte compagini devono essere ancora completate sicuramente il Trodica sta prendendo giocatori di livello ma personalmente ritengo che sia molto importante cercare di riconfermare i giocatori bravi in rosa".

Quali sono le sue favorite per la vittoria finale?

"È presto far pronostici non dimentichiamoci che ancora ci sono realtà che devono partire, vedi la Civitanovese, Fermana e il K Sport, a fine mercato, a ranghi completi si potrà fare meglio e azzardare delle previsioni".

Riguardo le pesaresi, ci parli della K-Sport.

"Alla K-Sport una volta finito il campionato e giocato spareggio si sono immediatamente concentrati sulla nuova stagione ingaggiando per la panchina mister Protti, un allenatore che non ha bisogno di presentazione, ricordo che circa 23 anni in Vis Pesaro- Fermana in lega Pro sedeva sulla panchina dei canarini. La K-Sport si sta muovendo molto bene riconfermando lo zoccolo duro dei gli ultimi anni, giocatori che sono delle garanzie non solo per la loro bravura sul campo ma per le motivazioni che poi riescono trasmettere alla squadra".

Urbino e Urbania, due realtà importanti per il massimo torneo regionale. Come le vede?

"L’Urbino confermando Mariani allenatore dalle idee molto chiare farà sicuramente una squadra competitiva con un potenziale offensivo che pochi club si possono permettere. L’Urbania ha un allenatore del posto, Antonio Ceccarini, che sicuramente ha la motivazione per far bene, la dirigenza gli metterà a disposizione una rosa competitiva e con l’esperienza e la bravura di Ceccarini darà del filo da torcere a parecchie squadre".

Può azzardare un giudizio sulla neo promossa Fermignanese.

"La Fermignanese si affaccia con merito in questo campionato di Eccellenza sicuramente la differenza la farà Simone Pazzaglia consigliando come muoversi sul mercato, poi essendo una neo promossa avrà l’entusiasmo dalla sua".

Quali sono le stagioni che ricorda di più?

"A dire la verità le ricordo un po’ tutte, ognuna mi ha dato tanto sia dal punto di vista professionale che umano, di certo – conclude mister Mariotti – non ho dimenticato mai le due salvezze con il Fossombrone vincendo i play out sempre fuori casa e la stagione di quest’anno a Fabriano".

Amedeo Pisciolini