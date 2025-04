K Sport, rivivono i fasti del passato. Con la ’Rata’ si sgomita per il vertice

C’è attesa per il big match di domenica tra K Sport Montecchio-Maceratese. A due giornate dal termine le due compagini si trovano appaiate, a quota 56, sul gradino più alto della classifica generale. Facile dire che chi vincerà vedrà da vicino la striscia del traguardo finale. Una gara quindi che è una specie di spareggio e non è un eufemismo dire che vale una stagione. Il campionato dopo la sosta pasquale riprenderà per l’ultima giornata domenica 27 aprile con la K Sport impegnata ad Urbino e la Maceratese nella gara casalinga con il Monturano. All’andata il risultato premiò la Maceratese con reti di Vrioni alla mezzora del primo tempo e ad inizio ripresa, ma sulla sua strada trova ora un avversario che nel girone di ritorno ha fatto faville e che si presenterà tra due giorni in ottime condizioni sia dal punto di vista del morale che atletiche.

Si giocherà alle ore 16 allo Spadoni di Montecchio come da programma, uno stadio che nel passato recente ha ospitato 9 campionati di serie D. "Ai tifosi della Maceratese sono stati riservati 400 biglietti - informa il direttore sportivo Ettore Mariotti - noi come società sportiva K Sport Gallo Montecchio avremo pressappoco gli stessi numeri di biglietti, alcuni posti saranno riservati agli abbonati, alle autorità e agli ospiti, oltre i vari accreditati. È gratificante giocare questi tipi di partite, sono belle e importanti, speriamo che sia una bella giornata di sport. Al fine gara tireremo le somme, chi sarà stato più bravo avrà i punti oltre ai complimenti, sapendo che comunque sia dopo questa partita ce ne sarà un’altra altrettanto importante per entrambe. La squadra in settimana si è allenata come tutte le settimane in tranquillità, sapendo che ci sia presta ad affrontare una gara con la posta in palio importante, ma questo non deve farci arrivare con troppa pressione addosso, dovremmo essere al completo, ci sono qualche acciaccato ma dovrebbero essere tutti disponibili, assenti come è ormai da qualche domenica è Villanova e anche Baruffi".

Il premio finale dopo le prossime due partite riserva alla squadra vincitrice la promozione diretta in serie D e alla seconda classificata dopo gli spareggi playoff l’accesso alla fase nazionale che riserva un posto in serie D.

Dando un’occhiata alla attuale graduatoria e al regolamento c’è da dire che i playoff potrebbero anche non effettuarsi. Infatti la seconda classificata deve avere meno di 10 punti di vantaggio sulla quinta per permettere a quest’ultima di accedere ai playoff, se il distacco supera i 10 punti la quinta è esclusa e la seconda va direttamente alla finale regionale playoff. Inoltre anche la terza e la quarta devono rientrare nella forbice di un margine di 10 punti dalla seconda per poter disputare la semifinale playoff.

Amedeo Pisciolini