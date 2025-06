K Sport sfida Vianese Calcio per la promozione in Serie D a Reggio Emilia

Oggi la K Sport ha un obbligo non più procrastinabile: ribaltare il risultato dell’andata. Dopo la sconfitta di misura (0-1) di sette giorni fa allo ‘Spadoni’ di Montecchio il team di mister Magi sale allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia per affrontare (ore 16) la Vianese Calcio e giocarsi la serie D. Ci vorrà l’impresa, questo è ovvio, ma il team allenato da mister Magi ha tutte le potenzialità.

"Bisogna fare una partita perfetta – sottolinea il copresidente della K Sport Enrico Tiboni – avere la tensione al punto giusto, non fare errori, la nostra forza è il collettivo, dobbiamo mettere in campo la forza di squadra che ci ha sempre contraddistinto, essere determinati e concentrati, implacabili sotto porta. Dobbiamo rispettare l’avversario che è una squadra molto forte, ma cercare di ostacolare il loro gioco che metteranno in campo perché quello che conta e passare il turno. È l’ultima occasione e non dovremmo sbagliarla. Abbiamo le carte in regola per centrare l’obiettivo, in campo dobbiamo pensare solo a quello che possiamo fare per avere la meglio. Queste sono partite particolari, e ammesso e non concesso che loro siano più forti di noi, ricordiamoci che non sempre passa il più forte, ma il più bravo in quella partita, noi dobbiamo essere più bravi di loro".

"Oggi allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia daremo il tutto per tutto – aggiunge il direttore generale Matteo Mariani – consapevoli che sarà l’ennesima gara fondamentale di questo finale di stagione. Saremo obbligati a vincere e non basterà farlo con un solo goal di scarto in virtù della sconfitta subita a casa nostra la scorsa domenica. Affronteremo un avversario forte e determinato, dotato di una formazione lunga ed equilibrata in tutti i reparti, mediamente giovane nonostante non abbia l’obbligo di avere in rosa fuoriquota, che gioca tanto riuscendo a mantenere un ritmo importante per tutta la gara. Mi aspetto una partita difficile, condizionata anche dal caldo di stagione; saremo privi dello squalificato Kalombo che ci stava dando tanto in questo finale di stagione, mostrando la sua esperienza e la sua grande intensità, ma chi lo sostituirà darà di certo il massimo per non farlo rimpiangere".

Oltre a Kalombo mancheranno gli infortunati Villanova e Sakay. La squadra è partita alla volta di Reggio Emilia nel pomeriggio di ieri, oggi con un pullman messo a disposizione dalla società, oltre a un paio di ultimi e auto private saliranno anche i tifosi. La compagine che vincerà dopo questo doppio confronto conquisterà il pass per la finalissima playoff contro chi avrà la meglio nella doppia sfida fra le vincenti del confronto tra Monastir e Maccarese.

Amedeo Pisciolini