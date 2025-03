K Sport travolgente. Quattro sberle al Matelica

K-SPORT 4 MATELICA 0

K-SPORT GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici (39’ st Tamburini), Nobili, Carta, Sakaj (19’ st Magnanelli), Torelli, Fiorani (19’ st Di Pollina), Micchi (31’ st Camara), Gurini (34’ st Guglielmo). All. Magi.

MATELICA: Ginestra, Gabrielli, Ziroli, Lucarini, Siciliano, Gomis (2’ st Aquila), Mazzoni (27’ pt Rouiched), Giovannini (34’ st Zappasodi), Iori, Antonioni, Strupsceki (2’ st Mengani). All. Ionni.

Arbitro: Malascorta di Jesi (assistenti: Malatesta e Gorreja di Ancona).

Reti: 7’ pt Sakaj, 25’ pt Fiorani, 43’ pt Torelli, 1’ st Micchi.

Note – Spettatori 450 circa; ammoniti: Gomis, Antonioni, Siciliano, Magnanelli; angoli: 4 - 4; recupero: 3’ pt-1’ st

Poker del Montecchio Gallo che gioca una gara forse perfetta contro uno scarico Matelica. Scelte azzeccate quelle di mister Magi che dà continuità alla buona prestazione di Sakaj della gara di Ancona e sceglie Fiorani al centro dell’attacco a sostituire Camara. I locali al settimo minuto rompono gli indugi con un’azione corale che si conclude con un diagonale di Gurini a servire il mancino vincente dell’accorrente Sakaj. Poi altra doppia occasione locale, prima con Torelli che da fuori calcia troppo centrale poi Dominici che dal limite calcia al volo ma Ginestra blocca. Al quarto d’ora reazione del Matelica che da cross di Giovannini fa tremare la difesa di Cerretani che si salva in corner, poi qualche istante più tardi Siciliano su punizione coglie la parta alta della traversa. Al minuto 25 boato nella tribuna di casa quando Fiorani lascia sul posto Siciliano e da fuori compie il gol di giornata fissando il risultato sul due a zero. I locali galvanizzati dal doppio vantaggio, continuano a premere con uno scatenato Fiorani: prima, lanciato da Carta spara alto da buona posizione, poi da cross di Notariale in torsione di testa manda fuori di un soffio. Prima dello scadere c’è gloria anche per Torelli che, servito nuovamente da Gurini, di testa sigla il tre a zero.

Il secondo tempo scorre sulla falsariga del primo e comincia nel peggiore nei modi per gli uomini di Ionni che al primo minuto subiscono la rete del quattro a zero ad opera di Micchi, che da cross di un ottimo Gurini si libera della marcatura di Lucarini e batte un incolpevole Ginestra. Il Montecchio Gallo avrebbe la possibilità di dilagare ma il subentrato Magnanelli non concretizza due buone occasioni. La partita si chiude con il K-Sport in controllo che prosegue la sua striscia di risultati utili consecutivi. Migliori in campo Fiorani e Gurini.

e.m.