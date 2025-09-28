K Sport-Urbino, è sempre un derby. Urbania, trasferta piena di insidie

La quarta giornata del campionato di Eccellenza offre oggi (ore 15,30) un derby e altre partite probanti. Questo il programma.

K SPORT MONTECCHIO GALLO- URBINO. Partita sentita, come tutti i derby, quella di oggi tra due in salute (entrambe sono reduce da una vittoria). "In queste settimane se ne sono sentite tante in merito a questa partita, proclami e chiacchiere di ogni tipo legate al finale della scorsa stagione – sottolinea il dg della K Sport Matteo Mariani – . Sarà una partita come le altre, anche se è un derby che non è mai stato neanche particolarmente sentito, di questo ne sono certo. Dopo una dura preparazione atletica estiva e il tour de force coppa-campionato arriviamo a questa gara con normali acciacchi fisici per qualche ragazzo. Ci aspettiamo un avversario in salute, che ha come caratteristica principe quella di tenere un’intensità molto alta sfruttando al meglio le ripartenze. La vittoria di domenica scorsa con Tolentino la dice lunga, considerato che è una delle favorite alla vittoria finale".

"Un derby che tutti vorrebbero giocare – commenta dalla parte dell’Urbino, il dg Ivan Santi- la posta in palio anche se dopo solo quattro giornate è molto alta. Affrontiamo la squadra più attrezzata del campionato ancora imbattuta con una rosa di giocatori ampia e di grande spessore e un allenatore che vanta una grande esperienza anche in categorie superiori. Cercheremo di fare la nostra partita consapevoli che sarà durissima anche perché avremo delle assenze importanti. Ma mister Nico Mariani e il suo staff non amano piangersi addosso anzi è soprattutto in queste occasioni che viene fuori il gruppo. Speriamo sia una bella domenica di sport e speriamo che vinca, come sempre, il migliore". Arbitra: Ademir Hrlovic (Venezia), assistenti: Luigi Domenella (Ancona) e Milton Valla (Pesaro).

MONTEFANO- URBANIA. "Ci aspetta una trasferta molto insidiosa – osserva alla vigilia del match il diesse dell’Urbania, Stefano Maggi - Montefano è storicamente uno dei campi più difficili di tutta l’Eccellenza. Veniamo da una vittoria importante, ma soprattutto da cinque risultati utili consecutivi, l’obiettivo è quello di cercare di dare continuità". Qui si gioca alle ore 15. Arbitra Enrico Spadoni (Pesaro). FERMIGNANESE- FABRIANO CERRETO. "Ci aspetterà una gara difficile contro una squadra forte e noi dovremmo essere bravi a far la nostra partita e il nostro gioco – cosi presenta il match il diesse della Fermignanese Alessio Monceri – dobbiamo avere rispetto di tutti e paura di nessuno. Siamo solo alla quarta giornata di campionato, ci vuole equilibrio perché non abbiamo fatto niente fino adesso, dobbiamo stare sereni e continuare a lavorare in settimana come ben stiamo facendo". Arbitra Enrico Cittadini (Macerata).

LE ALTRE gare odierne: Fermana- Osimana, arbitra Antonio Tarli (Ascoli Piceno); Montegranaro- Trodica, arbitra Leonardo Caporaletti (Macerata); Matelica- Chiesanuova, arbitra Davide Conte (Castelfranco Veneto); Sangiustese- Jesina, arbitra Riccardo Negusanti (Pesaro); Tolentino- Civitanovese, arbitra Mattia Gasparoni (Jesi) . Amedeo Pisciolini