Karate, Campionati italiani a rappresentative regionali

Una nuova competizione di livello nazionale approda a Urbino, città sempre più proiettata verso il turismo sportivo. Si tratta stavolta dei campionati italiani di Karate a rappresentative regionali, che si terranno al PalaCarneroli questo finesettimana. Ben cinquecentocinquantotto atleti da tutta Italia, i migliori di ogni regione, arriveranno nella città ducale per una delle gare più prestigiose a livello italiano. Con loro, circa una cinquantina di tecnici, per un totale quindi di quasi seicento tesserati, che con gli accompagnatori arrivano a circa il doppio di presenze.

"Tutto nasce lo scorso febbraio – racconta l’assessore allo sport Gianfranco Fedrigucci – quando col presidente della Fijlkam (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali) abbiamo iniziato a dialogare su eventuali collaborazioni tra la città e questi sport. Dopo un lungo confronto, finalmente siamo alla fase concreta della collaborazione: anche loro, dopo tante realtà che già lo hanno fatto, hanno capito che Urbino ben si presta".

Le gare, in collaborazione con la società Urbino Fitness Lab, saranno al palazzetto dello sport e le tribune sono aperte a tutti i curiosi, dalle 9 del sabato alle 18 di domenica. Il parterre sarà diviso in quattro aree di gara e le sfide saranno trasmesse anche in diretta streaming sui canali della Federazione. La scelta di Urbino è stata frutto di una fortunata combinazione: "È capitato un imprevisto – spiega Marco Masi, presidente Fijlkam Marche – per cui si è reso necessario cambiare la sede assegnataria nel giro di poco tempo, e Urbino ci ha offerto una grande disponibilità e garanzie logistiche, per cui siamo davvero contenti di venire qui".

Felice anche il presidente del settore Karate marchigiano, Massimo Monina: "Dopo i campionati assoluti, questa è la gara nazionale più importante. Competono cinque categorie di peso femminili, sei maschili, più quelle giovanili e quelle master. Ogni atleta gareggia in forma singola ma concorrerà anche per formare una classifica per regioni, da qui la denominazione “a rappresentative regionali“". Due le specialità in cui si divide il Karate: Kata (le figure, fatte da solo) e Kumite (la lotta tra due). Ormai “abbonato“ a Urbino il presidente Coni Marche Fabio Luna: "Ogni tanto torno per le varie competizioni che si svolgono qui. Nella Regione stiamo crescendo molto a livello di eventi e Urbino si distingue, lavorando in silenzio con grande vicinanza al mondo dello sport. È grazie a eventi così che si fa promozione dello sport tra i giovani".

Giovanni Volponi