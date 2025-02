Karate, leva di talenti. Urbino Fitness Lab vola

È cominciato con un 3° e un 5° posto nel Trofeo Marche il 2025 dell’Urbino Fitness Lab, società di karate che sta allevando la nuova generazione locale di talenti del karate. Il gruppo, guidato dall’istruttore federale Leonardo Mangino e nato nel 2019, si appoggia alla palestra Gymnasium, ma l’allenatore svolge attività anche alla Wellness di Gallo, seguendo in complesso 45 atleti che vanno dai 6 ai 30 anni d’età. Lo scorso anno, per regalare un salto di qualità al gruppo, la Ssd Gymnasium si è affiliata alla Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam), aprendo nuovi orizzonti alla crescita degli atleti, mentre la Wellness è affiliata ad Asi, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni: "L’affiliazione a Fijlkam è importante e richiede di soddisfare determinati criteri per essere mantenuta - spiega Mangino, a oggi unico istruttore del gruppo -. Del resto, parliamo di una federazione olimpica. Comunque abbiamo già 35 tesserati Fijlkam, tra ragazzi e ragazze, e si è deciso di alzare il livello perché loro sono a quella portata".

Il risultato del Trofeo Marche, che aveva 550 atleti iscritti, fa ben sperare per l’anno di competizioni. A salire sul podio è stato Emanuele Carnevali, 24 anni, mentre quinto è arrivato Pietro Fabbri, di 23. Entrambi urbinati, gareggiavano nel kumite (il combattimento), categoria -75 kg. "Sono molto soddisfatto della prestazione", prosegue Mangino, che li descrive come due talenti: "Carnevali è già stato campione regionale e a novembre ha rappresentato le Marche nei Campionati nazionali a rappresentative regionali, mentre Fabbri era solo alla seconda gara, peraltro avendo già centrato il podio nella prima. Sono molto fiducioso in vista delle fasi regionali di qualificazione ai Campionati italiani assoluti, che si svolgeranno il 9 marzo".

Il gruppo, però, non ha in programma solo gare fuori porta e di livello, anzi, c’è pure la crescita dei più piccoli da curare. A loro, Mangino propone un percorso incentrato anche su kata (combattimento simulato contro avversari immaginari) e gare locali: "Sono propedeutiche alla competizione, per abituare i bambini al confronto e per non farli arrivare spaventati quando li porteremo a tornei più importanti – spiega –. Per esempio, il 28 febbraio, alle 16, faremo un torneo intersociale di Carnevale tra i ragazzi di Urbino e quelli di Gallo al Centro civico di Gallo. Le gare saranno aperte al pubblico, poi ci sarà una vera festa di Carnevale per i bambini. Più avanti, faremo anche degli open day".

Nicola Petricca