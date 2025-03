Karate, Urbino Fitness Lab qualifica 4 atleti per i titoli italiani

La Urbino Fitness Lab fa il pieno di medaglie alle fasi regionali di qualificazione ai Campionati italiani di karate, portando sul podio tutti e cinque i propri atleti in gara. A Fermo, due di loro hanno vinto il titolo di campione marchigiano nelle rispettive categorie, Leonardo Mangino (classe 1991) ed Enrico Vitali (del 2007), e quattro si sono qualificati per la fase nazionale, dove ci si giocherà i titoli italiani assoluti messi in palio dalla Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali (Fijlkam). Mangino, a differenza delle altre volte, ha partecipato all’evento non solo come allenatore della squadra urbinate, ma anche come karateka, nella categoria -75 kg seniores di kumite (il combattimento), e il risultato raggiunto è il migliore possibile: l’unica sfortuna è stata incrociare in semifinale il proprio allievo, nonché compagno di squadra, Emanuele Carnevali (classe 2001).

"Non è stato semplice affrontarlo, sono orgoglioso di come abbia gestito l’incontro – spiega –. Ci alleniamo insieme da 12 anni, è un giovane di talento e mi ha messo diverse volte in difficoltà, ma l’esperienza accumulata mi ha permesso di colmare il divario fisico e anagrafico". Alla fine, però, i due si sono ritrovati insieme sul podio, con Carnevali che ha vinto il bronzo, così come il compagno di squadra classe 2002 Pietro Fabbri (nel kumite si assegnano due bronzi per categoria). Tutti e tre, inoltre, andranno ai Campionati italiani in programma il 29-30 marzo nel centro olimpico di Ostia. Ottima la prova anche degli altri due atleti, entrambi alla prima gara: Vitali e il classe 2009 Martin Bartolomei. Vitali ha ottenuto l’oro e l’accesso alle fasi nazionali, nella categoria -60 kg seniores, mentre Bartolomei, cintura arancione, dopo si è preso il bronzo nella categoria +86 kg juniores. In aggiunta, nel pomeriggio Vitali ha partecipato alla seconda tappa del Trofeo Marche, piazzandosi secondo in una categoria di peso superiore, la -67 kg.

"Sono molto soddisfatto dei miei atleti e mi complimento per la passione e la determinazione con cui hanno gareggiato – conclude Mangino –. Ringrazio la società sportiva dilettantistica Gymnasium per aver creduto in me e nei ragazzi, la Wellness Gallo per avermi dato la possibilità di effettuare allenamenti extra, preparandomi al meglio in vista delle qualificazioni, e lo sponsor Terrabio per aver fornito a tutti i miei atleti il materiale tecnico per la stagione agonistica".

Nicola Petricca