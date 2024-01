Keith Hornsby si libera giovedì, troppo tardi?

Si lavora su linee parallele. Su un binario la sostituzione del coach, sull’altro il rinforzo per tamponare la voragine apertasi con l’assenza di Bamforth che ha privato la squadra del suo punto di riferimento offensivo. Il giocatore che piace al club, ma a questo punto bisognerà vedere se piace anche a chi prenderà in mano la Vuelle, è ormai noto: Keith Hornsby.

Il Lietuvos Rytas sarebbe orientato a trattenerlo fino alla gara di ritorno dei play-in di Fiba Champions League contro il Peristeri in programma domani, dopo di che lo lascerebbe libero. Ma così sarebbe impossibile tesserarlo in tempo per la partita di Napoli, visto che i tesseramenti scadono venerdì mattina e c’è bisogno del visto. In questi giorni di stallo nella trattativa con l’americano bianco di stanza a Vilnius, è stato fatto un tentativo con John Jenkins, un 3-2 che milita in G-League e che per le sue caratteristiche potrebbe giocare sia al posto di Bluiett che di Bamforth, ma il ragazzo è vincolato con un contratto garantito e senza uscite sino al termine della stagione: servirebbe dunque un agreement con il suo club per svincolarlo. Un altro ginepraio complicato.

Oggi l’operazione di mercato più semplice e veloce, sempre che si abbiano le risorse economiche per trattarlo, sarebbe quella di prendere Barry Brown, appena tagliato da Venezia che cercava un esterno con più capacità di playmaking ed ha aggiunto al roster Max Heidegger al suo posto, pagando ben 75.000 euro di buyout per averlo. Tanto per dire su che cifre viaggiano i club di prima fascia. C’è una situazione in ebollizione anche a Treviso che sarebbe orientata a tagliare D’Angelo Harrison, ma finora il fromboliere ex Brindisi ha ‘cannato’ la stagione.

e.f.