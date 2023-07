Kelly Joyce a Pesaro, la Francia in Musica con l'Orchestra Sinfonica Rossini

Dopo "Haila Mompié - Sinfonia cubana!", e il concerto fanese sui Deep Purple, domani l’Orchestra Sinfonica Rossini torna a Pesaro per proporre il secondo dei concerti Xanitalia (questa volta dedicato alla Francia). Sul palco di piazza del Popolo (ore 21), salirà infatti la star parigina Kelly Joyce, il cui brano "Vivre la vie" ha ottenuto in breve tempo un disco d’oro e un disco di platino, rimanendo in vetta alle classifiche mondiali per settimane. Kelly Joyce proporrà una selezione di successi tratti dagli album "Kelly Joyce", "Chocolat" e "Hallô" e un omaggio all’elegante swing francese. Sul palco anche i ’nostri’ Mario Aiudi e Claudio Morosi, reduci dai successi di The voice senior.