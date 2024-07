Il killer di Panzieri in aula, cita la Bibbia: “C’è un tempo per uccidere”

Pesaro, 3 luglio 2024 – “Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire”. Dopo aver letto questo passo biblico tratto dal libro del Qoelet, Micheal Alessandrini, 30 anni, ha lasciato l’aula in cui si stava celebrando la prima udienza, questa mattina, del processo in corte d’assise in cui è imputato per omicidio volontario premeditato, aggravato anche dalla crudeltà e dai futili motivi.

Michael Alessandrini è accusato e ha confessato di avere ucciso Pierpaolo Panzieri con 23 coltellate il 20 febbraio 2022

Si è aperto oggi, alla presenza di numerosissimi amici della vittima Pierpaolo Panzieri, 27 anni, dei genitori e della nonna il processo che vede imputato Alessandrini, reo confesso dell’omicidio.

Il giovane venne ucciso con 23 coltellate il 20 febbraio 2022 nella sua casa di via Gavelli. La difesa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Asole e Carlo Taormina, ha sollevato le proprie eccezioni durante la prima fase dell’udienza iniziata poco dopo le 9. In particolare la difesa ha contestato le aggravanti di crudeltà e premeditazione che, nel momento in cui è stata disposta l’estradizione dalla Romania (in cui Alessandrini venne arrestato alcuni giorni dopo l’omicidio) all’Italia, non erano state contestate e che, qualora venissero riconosciute, potrebbero portare un’eventuale sentenza di condanna all’ergastolo.

Micheal Alessandrini, difeso dall’avvocato Carlo Taormina, è rimasto in aula per circa un’ora prima di chiedere di allontanarsene “oggi qui c’è troppa gente – ha detto prima di rientrare in carcere a Villa fastiggi – e io non sono più abituato”.

La corte, al momento, si trova in camera di consiglio per decidere sulle eccezioni sollevate in queste prime battute del processo.