King gela il PalaDozza, è festa. Trecento tifosi pesaresi in delirio

Fortitudo 70 Carpegna Prosciutto 71

FORTITUDO: Thomas 4, Bonfiglioli, Vencato 6, Aradori, Battistini, Bolpin 4, Panni 13, Cusin 2, Mian 23, Fantinelli 11, Freeman 7 Allenatore Caja

CARPEGNA PROSCIUTTO: Petrovic 4, Cornis, Maretto 7, Imbrò 5, De Laurentiis ne, King 21, Bucarelli 1, Lombardi, Zanotti 12, Ahmad 21. Allenatore Leka

Arbitri: Ursi, Moretti, Giovannetti.

Note: parziali 16 a 19, 34 a 40, 55 pari. Tiri liberi: Bologna 9 su 14, Pesaro 19 su 22. Rimbalzi: Bologna 42, Pesaro 30.

King con un tiro da tre gela il Paladozza pieno come un uovo. Dal 68 a 70 a trenta secondi dal termine si passa al 71 a 70 con 13 secondi da giocare. Bologna non riesce a trovare la via del canestro e l’ultimo tiro si infrange sul ferro. Fine della partita e a quel punto sono iniziati i festeggiamenti dei trecento pesaresi saliti fino a Bologna per seguire questo match che rientra nella storia patria della pallacanestro. Una partita non facile quella della Vuelle anche perché è salita a Bologna senza, di fatto, De Laurentiis indisponibile per una infiammazione ad un ginocchio. Senza pivot di ruolo contro una formazione, quella di Caja che oltre a Freeman, sotto i canestro, poteva contare anche sull’ex Cusin.

Ma la formazione di Leka ha retto ugualmente bene l’impatto sotto i tabelloni andando un po’ in sofferenza nella finale quando la Fortitudo ha messo la testa avanti con Zanotti, uno dei migliori in campo, in panchina a riposare. Gara molto equilibrata anche se la formazione pesarese, tranne un forte inizio dei padroni di casa, è stata costantemente in vantaggio anche se con scarti minimi.

Una partita che gira in favore dei padroni di casa quando la formazione di Attilio Caja prende il dominio sotto i tabelloni con azioni ripetute anche due volte grazie ai rimbalzi d’attacco. Una Carpegna Prosciutto in sofferenza soprattutto sotto i colpi di Mian, perché Aradori uno dei giocatori più temibili e di maggior esperienza della Fortitudo, ha chiuso la gara senza segnare un punto. Partita dura ed ad alta tensione emotiva e non poteva essere diversamente anche perché gli ultras bolognesi avevano anche steso un lungo striscione per ricordare ai biancorossi e al suo pubblico al seguito che erano finiti i tempi di gloria e che nella sostanza si tornava all’antico e cioè "pescatori, pescatori. Rema, rema".

E il finale di gara poteva essere quello degli sfottò antichi, anche perché con Bologna2 in vantaggio di due punti quando il cronometro correva verso la fine, prima Ahmad e quindi Zanotti sbagliano uno dopo l’altro il tiro del sorpasso. Che arriva invece con King. Con questa vittoria su un campo difficile come quello di Bologna la formazione di Leka entra in teoria in zona playoff.

m. g.