Kirghizistan e Pesaro: patto su tanti fronti

L’assessore alla Gentilezza del Comune di Pesaro, Camilla Murgia, con fascia tricolore, facendo le veci del sindaco, ha incontrato l’ambasciatore della Repubblica del Kirghizistan in Italia, Taalay Bazarbaev accompagnato dal Console Generale in Italia, Sultan Barakanov. "Pesaro da sempre – ha esordito Camilla Murgia -, per sua natura ama avere rapporti internazionali ed apprezza questi scambi e gemellaggi, anche come idea di costruzione di pace". La delegazione del Kirghizistan sta girando la nostra provincia e si è recata anche ad Urbino e Gradara.

"Nei giorni scorsi – ha detto Murgia – ha fatto visita all’Associazione Industriali di Pesaro-Urbino per allacciare legami che vanno aldilà della cultura. Hanno diversi artisti che negli anni hanno studiato in Italia e questo percorso lo vogliono riprendere e in vista del 2024, quando saremo Capitale della cultura, stiamo pensando di costruire un patto d’amicizia con una città, per vocazione, simile a Pesaro. Siamo molto soddisfatti perché la conoscenza, l’ascolto di altre culture possano rendere benefici per un futuro migliore alle nuove generazioni. La scuola diventerà un tassello importante di questa amicizia con scambi educativi dove nasceranno nuove riflessioni". L’ambasciatore del Kirghizistan in Italia, Taalay Bazarbaev ha rimarcato: "L’Italia è un grande Paese con una ricca storia, un enorme patrimonio culturale e, è una delle economie più sviluppate d’Europa. Il Kirghizistan ha quindi il grande desiderio di costruire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa".

"E l’Italia ha un grande potenziale per realizzarla. Siamo molto contenti che la parte italiana mostri interesse reciproco. Sono felice che Pesaro sia capitale della cultura 2024. Auspico una collaborazione culturale con il Conservatorio, il Rossini Opera Festival in primis, ma vorrei aprire anche altre possibilità di incontri".

Luigi Diotalevi