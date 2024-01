Kiwi in missione sul campo del Valpolicella

La Fiorini Pesaro Rugby inizia il 2024 a Valpolicella Dopo la pausa natalizia riprende il campionato di serie A che oggi vedrà i kiwi giallorossi impegnati in trasferta sul campo del Valpolicella "La squadra sta bene, abbiamo lavorato anche durante le vacanze con i ragazzi che sono rimasti a Pesaro. Adesso c’è voglia di tornare in campo". A fare il punto della situazione in casa Fiorini Pesaro Rugby è il tecnico Paolo Panzieri. Decima giornata del campionato di Serie A, domenica alle 14.30, per i kiwi giallorossi che saranno impegnati sul campo del Valpolicella Rugby 1974 Asd. La formazione veneta è all’ultimo posto in classifica con 1 punto. I pesaresi sono invece al 10° gradino con 16 punti. Domenica prima sfida dell’anno. "È una partita importante; loro sono ancora in cerca della prima vittoria e faranno di tutto per abbandonare l’ultimo posto in classifica, noi vogliamo guadagnare punti in ottica salvezza. Da entrambe le parti non mancano le motivazioni. Noi ci stiamo preparando bene, sono fiducioso".

Sulla partita: "Noi dovremo fare la nostra partita imponendo il nostro gioco, basato più sulla velocità che sullo scontro fisico. È quello che chiediamo sempre. Valpolicella è una buona squadra, che muove bene il pallone. Dovremo cercare di contrastarli, soprattutto con i trequarti. Con la mischia potremo metterli in difficoltà. Durante la pausa hanno rinforzato il roster, hanno un nuovo giocatore a cui dovremo fare attenzione. Sono dell’idea che ci dobbiamo basare più su noi stessi che sugli altri. Come sempre sarà importante restate concentrati sul nostro gioco, se entriamo in campo sicuri di quello che dobbiamo fare possiamo avere buoni risultati". Poi il tecnico parla della sua squadra: " Dal punto di vista fisico non mi aspetto problemi, i ragazzi sono in forma. Durante la pausa abbiamo lavorato bene, anche con i ragazzi della cadetta, c’è stata una buona presenza. Qualche infortunato si è riaggregato al gruppo e a breve dovremmo avere qualche rientro. Anche a livello mentale la squadra sta bene. È quello l’aspetto su cui dobbiamo lavorare maggiormente. Se i ragazzi riescono ad approcciare bene alla partita, e a rimanere concertati non abbiamo grossi problemi".

b.t.