Kosheleva diventa cittadina di Vallefoglia: "Qui mi sento come a casa"

Tatyana Kosheleva è ora una nuova cittadina di Vallefoglia. La pluripremiata pallavolista russa, schiacciatrice della Megabox Volley in Serie A1, vive a Montecchio e lì ha preso la residenza. Ieri mattina è stata accolta in Comune dal sindaco Palmiro Ucchielli, che in in qualità di ufficiale di Stato civile e anagrafe ha celebrato il suo ingresso cittadino consegnandole un piatto in ceramica con lo stemma del Comune e il libro "Vallefoglia, Paesaggio con figure", di Cristina Ortolani e Filippo Biagianti. Dopo importanti esperienze in Russia, Turchia, Cina e Brasile, Tatyana è approdata alla Megabox nel 2021 affezionandosi sin da subito della terra che la ospita.

"Lo sport mi ha dato l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo e sono sempre grata per le nuove opportunità nella mia vita. La scelta di venire qui l’ho presa con il cuore. Mi fido sempre del mio intuito e ora posso dire di essere felice della decisione, presa ormai 2 anni fa, di continuare la mia carriera a Vallefoglia".

Il cambio di vita si è rivelato decisivo. La pallavolista ha le idee ben chiare. Un oro mondiale, due ori europei, più di dieci riconoscimenti personali e svariati campionati vinti. Ma nel futuro, la Kosheleva vede solo Megabox. "Vorrei finire qui la mia carriera. Questa è una decisione importante nella vita di ogni atleta e questo mio desiderio significa massima fiducia e rispetto per questa realtà e per questa squadra".

Vallefoglia è diventato il suo luogo del cuore. "Mi sono innamorata della città e delle persone che la abitano — ha continuato Tatyana —. Sorprendentemente, questo è il primo posto dopo la mia casa in Russia dove mi sento ogni giorno serena e felice. Qui è dove sorrido e cresco come persona. Amo aprire la finestra la mattina e sentire cantare gli uccellini, e il mare e il sole mi riempiono il cuore. Mi piace soprattutto la natura, quindi passo tutto il tempo libero camminando".

Tatyana ha sposato in tutto e per tutto la vita di Vallefoglia, i suoi ritmi, i suoi colori e la tradizione sportiva. Un luogo in cui vivere e continuare crescere, dove poter sviluppare anche un progetto ancora top secret una volta terminata la carriera agonistica. "Ho un altro anno di contratto con la Megabox. Voglio affrontare questa stagione ai massimi livelli e ottenere ancora grandi successi con la mia squadra. Dopo il mio ritiro mi dedicherò a un progetto che sarà utile a migliaia di persone e atleti per cambiare le loro vite in meglio e passare a un nuovo livello della propria carriera ed esistenza. Non vedo l’ora di iniziare a realizzarlo".

Lucia Arduini