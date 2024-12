KSport, derby al top. Urbania: ora la Coppa

In Eccellenza da sette scendono a cinque i punti di vantaggio della capolista Maceratese sul Chiesanuova e sulla K Sport che domenica è ritornata alla vittoria nel derby con l’Urbino. Trasferte negative sul piano del risultato per il Fano e per l’Urbania. "I ragazzi hanno fatto una grande partita – commenta Matteo Mariani, dg della K Sport – sopportando il grande avvio dell’Urbino che nei primi 30 minuti ha giocato a ritmi altissimi senza però crearci grandi problemi. Il gol di Fiorani arrivato alla mezz’ora ha rotto un po’ gli indugi e da lì in poi siamo piano piano ripartiti trovando il raddoppio con Magnanelli. Nella ripresa il nostro avversario è calato un po’ e siamo riusciti a controllare bene giocando in ripartenza. In una di queste siamo riusciti a chiudere la partita con Torelli".

"Partita davvero strana – commenta invece Ivan Sabnti – dg dell’Urbino –. Siamo partiti bene e se c’era una squadra che meritava nei primi 25 minuti eravamo noi. Poi quel gol casuale da trenta metri ha cambiato le sorti del match. Purtroppo non siamo più riusciti a ritrovare il bandolo della matassa anche se ci abbiamo provato fino non fondo".

Sconfitta di misura dell’Urbania ad Ancona contro la Portuali Dorica. "Un ko che fa male – dice il diesse durantino Stefano Maggi – frutto di una prestazione generale sotto tono, a differenza delle ultime gare. Da oggi il pensiero è rivolto alla finale di Coppa Italia, un appuntamento storico da affrontare al massimo e senza avere rimpianti". A proposito della Coppa Italia la finalissima Urbania-Chiesanuova si giocherà sabato 21 dicembre alle ore 16 allo Stadio "Bianchelli" di Senigallia per la vincente ci sarà il pass alla fase nazionale.

Domenica amara per l’Alma Juventus Fano che sul campo di Chiesanuova, dopo essere passata in vantaggio, ha subito la rimonta degli avversari così come era successo anche la settimana precedente contro il Monturano.

La classifica marcatori. 7 reti Denis Perpepaj (Montegranaro) e Alesandro Peroni (K Sport Montecchio Gallo); 6 reti: Giordano Bardeggia (Urbino), Ansumana Jallow (Montegranaro), Luca Cognini (Maceratese), Lorenzo Alessandroni (Osimana), Francesco Altobello (Monturano C.), Fabrizio Lovotti (Tolentino). 5 reti: Mirco Cirullo (Maceratese), Lorenzo Sbarbati (Chiesanuova), Davide Cialini (Atletico Mariner), Carlo Mongiello (Chiesanuova), Daniele Zolla Proietti (Fabriano Cerreto), Seguono con 4 reti a testa 11 calciatori.

Amedeo Pisciolini