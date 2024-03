"Kum!", festival pronto a esplodere. Raffica di eventi, la scuola al centro

"Dimmi che scuola hai voluto, che scuola hai progettato, che scuola hai finanziato e ti dirò chi sei": all’interno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura non potevano mancare, ovviamente, i riferimenti alla scuola; ed è proprio con quel pensiero che si aprirà l’ottava edizione del "KUM! Festival", ma la prima a Pesaro (dopo le scorse ad Ancona). "Kum!", cioè u+na raffica di appuntamenti creati e diretti dallo psicoanalista Massimo Recalcati con la coordinazione scientifica del filosofo Federico Leoni, che quest’anno appunto troverà sede nella nostra città. Presentato ieri mattina nella splendida cornice di Villa Caprile, alla presenza dell’assessora Camilla Murgia e del vicesindaco Daniele Vimini, dal 5 al 7 aprile sarà un susseguirsi di 30 incontri con più di 40 ospiti. Il tema di quest’anno, sarà "La vita della scuola" e proporrà un programma ricco di dialoghi, incontri e spettacoli dedicati al mondo dell’educazione e della formazione, attraverso un viaggio culturale ed educativo. Il Festival in sé è ideato proprio per costruire un pensiero critico su questo determinato argomento, andando ad ampliare la visione che i giovani, gli adulti e i professori stessi hanno della scuola come luogo di trasmissione della cultura e delle competenze da una generazione all’altra, ma anche di confronto e di rispetto: "Il Festival "KUM!" arriva a Pesaro, dopo essere stato "costreoo all’esilio da Ancona, grazie alla straordinaria ospitalità della città e del suo sindaco, Matteo Ricci – spiega Massimo Recalcati, direttore artistico del Festival in un videomessaggio –. Quando noi diciamo che la scuola ha come obiettivo primario quello di formare vite, diciamo che la scuola permette alla vita di assumere forme che a volte contraddicono i piani. La vita della scuola, infatti, è anzitutto quella dove si trova la possibilità di darsi una forma singolare attraverso gli incontri con gli amori, con le amicizie, con la parola dei professori, con i libri, con il sapere. Con i nostri ospiti, e su questo tema, cercheremo di dare un contributo significativo alle celebrazioni di Pesaro città della cultura 2024".

Si inizierà venerdì 5 aprile, alle 16, con l’inaugurazione ed i saluti istituzionali al Teatro Sperimentale, a seguire "Bambini di oggi, italiani di domani" a cura di Marianna Aprile e Annalisa Cuzzocrea. Imperdibile, anche, l’evento di sabato 6 aprile, alle 16.30, sempre al Teatro sperimentale, con la lezione di Ivano Dionigi dal titolo "La parola della scuola". A palazzo Ciacchi, invece, alle 20.15 della stessa giornata, "Il pensiero liberale nell’epoca digitale", con il giornalista Alessandro Barbano e il filosofo Luca Taddio. Domenica 7 mattina, alle 11.30, al Teatro Sperimentale, Gad Lerner, Mauro Magatti e Guido Viale dialogheranno sul tema "Il ’68. Alfabetizzazione di un Paese e ritorno". Ultimo appuntamento, alle 15.15, stesso luogo, con Massimo Recalcati, con "La radura della scuola". "Per ideare il Festival di quest’anno siamo partiti da un pensiero un po’ "strano" – racconta Federico Leoni, coordinatore scientifico di "KUM!" –. Parlare di scuola significa parlare del nostro futuro, significa chiederci che legami di amore, che tesori di conoscenza, che possibilità di creazione metteranno in gioco nella città di domani e nel mondo di domani". Anche Paolo Marasca, presidente dell’associazione MOLO, organizzatrice del Festival, è dello stesso avviso: "Si parlerà anche della cosiddetta "fuga di cervelli", di quella fascia post-adolescenziale che decide di intraprendere i propri studi all’estero – spiega Marasca –. È un bene per tutto il pianeta che le persone circolino, che le persone amplino il loro bagaglio di conoscenze, ma è anche giusto permettergli di tornare, potergli dare un paese che non gli ha solo dato i natali, ma che potrebbe e dovrebbe dargli anche un futuro". Tutti gli incontri saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria online sul sito del Festival, www.kumfestival.it, dove si troveranno anche tutte le informazioni.