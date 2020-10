Tra limitazioni, Dpcm e protocolli, parlare di spettacoli in questi giorni suona singolare. Anche se “Mon jour“, residenza di allestimento in programma questa sera al Teatro Sperimentale (ore 21), ci ricorda già dal titolo di vivere ogni giorno come il proprio giorno. Il progetto è realizzato nell’ambito di Marche casa del teatro con spazi di creazione artistica che operano in uno stretto legame con la comunità di riferimento. L’esperienza guidata da Silvia Gribaudi si ispira ad aneddoti e...

Tra limitazioni, Dpcm e protocolli, parlare di spettacoli in questi giorni suona singolare. Anche se “Mon jour“, residenza di allestimento in programma questa sera al Teatro Sperimentale (ore 21), ci ricorda già dal titolo di vivere ogni giorno come il proprio giorno. Il progetto è realizzato nell’ambito di Marche casa del teatro con spazi di creazione artistica che operano in uno stretto legame con la comunità di riferimento. L’esperienza guidata da Silvia Gribaudi si ispira ad aneddoti e immaginari raccolti nel 2019 nella prima residenza del progetto a Prali, un paese di montagna di circa 239 abitanti nella Val Germanasca. In scena un attoreclown, 2 acrobati e 2 danzatori uniti per questo show che mette al centro della scena il concetto della festa, dell’incontro e della comunità. "E’ uno show tra il circo e la danza fatto di attori dimenticati" ci anticipa la stessa Gribaudo. Perché attori dimenticati? "In realtà è una provocazione; una sensazione del presente e dei mesi passati nei quali noi dello spettacolo non siamo stati ritenuti “essenziali“. Da un paese di montagna ad un teatro". Come avete adattato “Mon jour“? "Stiamo provando a Pesaro questo progetto iniziato nel 2019 e che andrà in scena nella sua forma definitiva a Torino Danza Festival nel 2021. In realtà lo stiamo reinventando dal nostro modo di stare sul palco, interagendo, giocando, danzando ma senza mai toccarci e anche nel rapporto tra noi e il pubblico". In realtà si tratta di una grande festa. "E’ quello che vogliamo trasmettere con una costante dedica “It is for you“, è per te, meglio per voi; vogliamo dare il senso di comunità, ricreare una sorta di festa di paese, il paese del teatro". Uno spettacolo fatto di virtuosismi. "Certamente, ma anche danza all’insegna della qualità con artisti generosi e nella costante necessità di esistere attraverso la relazione con il pubblico, anche quando c’è silenzio o il ritmo della relazione subisce distanze forzate". Ci sarà anche da sorridere. "Certamente, vogliamo celebrare gioiosamente un giorno fatto di nulla. Vogliamo ridere di noi stessi, di una mondanità fuori dal tempo. Vogliamo ripartire da un giorno dove solo la presenza, come accade per la montagna, ha senso di esistere". Interpreti di “Mon jour“ sono Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino, Riccardo Guratti, Fabio Magnani e TimothéeAïna Meiffren. Biglietto cortesia 3 euro. Informazioni e biglietteria: Teatro Rossini 0721 387621, Teatro Sperimentale 0721 387548. Claudio Salvi © Riproduzione riservata