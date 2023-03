L’8 marzo con la Tigre di Cremona "Mina, icona di emancipazione"

La "Tigre di Cremona" come simbolo di emancipazione e rivoluzione della figura della donna. Lo spettacolo "Mina, quando l’arte è donna", voluto dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e dall’assessore Daniela Ciaroni, andrà in scena stasera alle 21 al teatro "Giovanni Branca" di Sant’Angelo in Lizzola. I 150 biglietti a disposizione sono da subito andati ruba. "Nella Giornata internazionale della donna proponiamo una figura emblematica anche per i giovani, un’artista straordinaria ma anche una donna fuori dagli schemi per l’epoca, che imponeva la sua personalità e il suo stile di vita in barba agli stereotipi", ha spiegato l’assessore. Uno spettacolo che vuole essere simbolo della lotta alle discriminazioni attraverso la storia di musica e di vita di Mina, interpretata dalla voce di Clarissa Vichi che si esibirà con il chitarrista Marco Di Meo, Massimo Valentini ai sassofoni, cajon e voce, e il pianista Claudio Morosi, fresco di partecipazione a The Voice Senior. Un vero viaggio musicale con i testi e la regia di Claudio Salvi e le narrazioni di Francesca Di Modugno.

"Il focus è sul suo rapporto con gli uomini, con gli autori e con la propria vita piena di successi, ma anche un vita vissuta nascosta, da quando decise di scegliere il privato rispetto al pubblico", ha commentato l’autore e regista Salvi. Ciò che gli spettatori avranno davanti è un vero e proprio tributo a una donna unica, forte e fragile insieme, e per Clarissa Vichi un’artista inarrivabile. "Il mio è un omaggio non solo musicale, ma anche intimistico e riflessivo. Sarà come entrare nel mondo di Mina, che ha dato tanto alla storia della musica". Il teatro Branca sarà quindi il luogo simbolo di questo evento, organizzato anche grazie all’aiuto della consigliera regionale Micaela Vitri e del presidente Dino Latini, dopo la recente ristrutturazione da 300mila euro che ha permesso l’ampliamento della struttura a 150 posti.

Lucia Arduini