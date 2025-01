La 100 Km che non t’aspetti. E’ vittoria a sorpresa del duo Moreira-Chareyre

Si è chiusa con un colpo di scena la 100 km dei campioni: ad aggiudicarsi il titolo alla decima edizione sono stati i piloti Diogo Moreira e Thomas Chareyre, che sul tracciato del Ranch di Tavullia hanno strappato il titolo alla coppia di casa, favorita alla vigilia, quella formata da Valentino Rossi e il fratello Luca Marini.

Una vittoria inaspettata quella di Moreira (pilota della Moto 2) e di Chareyre (otto volte campione mondiale Supermoto, che per l’occasione gareggiava in sella ad una TM, marchio pesarese) che sono riusciti ad imporsi precedendo i favoriti di circa 8 secondi. Al terzo posto si sono piazzati invece Lorenzo Baldassari ed Elia Bartolini. Una gara emozionante di circa due ore, per un totale di 50 giri della pista (100km circa) dove ogni cinque giri si sono alternati i piloti di ogni coppia, con una partenza stile Le Mans, cioè di corsa verso la moto.

Le coppie in griglia di partenza vedevano i fratelli Valentino Rossi e Luca Marini partire dalla prima posizione, seguiti da Francesco "Pecco" Bagnaia e Marco Bezzecchi (che hanno chiuso sesti) e dal duo Franco Morbidelli ed Andrea Migno. I vincitori partivano invece quarti.

"La gara è andata abbastanza bene, anche se abbiamo preso la paga perché siamo arrivati secondi, ma ci siamo divertiti! – ammette il Dottore -. Ringrazio tutto il pubblico e tutto lo staff del Ranch – ha detto Valentino Rossi prima di iniziare il momento delle premiazioni condotte da Mauro Sanchini, pilota pesarese e commentatore tecnico della MotoGP per Sky Sport -. Prima di iniziare però volevamo fare un regalo a tutti i presenti, lasciandovi per un momento con il grande comico Toni Bonji", che ha divertito tutti i presenti con le sue gag.

Il momento delle premiazioni ha visto poi salire sul podio prima i primi tre classificati della gara di ieri sera, l’Americana, Luca Marini, Franco Morbidelli e Valentino Rossi, premiati con la "tradizionale" collana di salsicce e salumi.

Poi la premiazione della 100 Km dei Campioni, con la coppia Chareyre-Moreira a salire sul più alto gradino del podio, a cui è stata consegnata anche la coppa che rappresentava il tracciato del Ranch ed il Leone, simbolo della manifestazione.

Per i festeggiamenti fuochi d’artificio accompagnati dalla canzone "We Are the Champions" dei Queen.

Ad aprire la gara invece era stato l’immancabile Inno nazionale, cantato da Clara Rossi, sorella di Valentino e figlia di Graziano Rossi. Tra gli spettatori tantissimi appassionati delle due ruote che hanno partecipato alla giornata di festa.

A bordo pista, in prima fila a fare il tifo per la coppia Rossi-Marini non poteva mancare la compagna del Dottore, Francesca Sofia Novello, appena diventata mamma bis della piccola Gabriella.