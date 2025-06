La 1/2 notte bianca dei bambini. Ragazzi, la città è per divertirsi

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini 2025 conclude la sua 15ª edizione con la no-stop di musica, sport, spettacolo, laboratori, divertimento e percorsi culturali e creativi che si snoderanno negli angoli più curiosi (e storici) della città; ci saranno anche i tamburi di Offagna e le bandiere di Corinaldo, come le attività di scacchi, tutte da provare.

Ecco il programma odierno da gustarsi dalle ore 18 alla… mezzanotte e oltre. La manifestazione accoglierà “I Piccoli Cantanti“ della fucina di Pianeta Musica di Davide Di Gregorio che saliranno sul palco della Biosfera alle 18.30. Note e voci per l’appuntamento successivo quello delle 19 insieme alla boy band pesarese “Nameless 71“.

Davanti alla Biosfera si piazzerà poi Whiskey il Ragnetto che si esibirà prima (19.30) con i suoi grandi classici e i nuovi successi direttamente da Coccole Sonore, poi (20.30) con Renato lo Scienziato per uno spettacolo eco-divertente.

Alle 21.30 spazio alla magia del Mago Andrew pronto a strabiliare con il suo Magic Mixer Show per poi lasciare lo stupore all’esibizione proposto dalla Magìa della musica col maestro Ema e Whiskey il Ragnetto (ore 22). Attivissima l’area sport che dalle 18 alle 23 farà giocare e avvicinare a decine di discipline coloro che si presenteranno in viale Don Minzoni insieme alle realtà del territorio: Gimnall Ginnastica Ritmica, Ducato Nuoto Triathlon, Escudo Volley, Taekwondo, Maneggio Jillaroo San Bartolo, Fattoria didattica “Linfa“, Cem Pattinaggio, Scherma Ledimar, Canottieri, Lega Navale, Arzilla Calcio, Futura Pentathlon, Roller Montechiaro Pattinaggio. Nei giardini Craxi di piazzale Matteotti ci sarà la possibilità di fare attività con i pony insieme a Forlani Performance Horses.

I Musei e Biblioteca Oliveriani, nella nuova sede in largo Mamiani 2/4, proporranno dalle 18.30 alle 20 “Scrivi una lettera antica con Annibale degli Abbati Olivieri“. Annibale sarà anche protagonista delle “Passeggiate d’autore“ in programma alle 21 “Alla scoperta di Pisaurum Felix con Annibale Abbati degli Olivieri“.

Inoltre in programma anche “Tra moto, barche e fantasia“, laboratorio itinerante, guidato dall’illustratrice di Harry Potter, Serena Riglietti e dallo scrittore Beniamino Sidoti che dal Museo Officine Benelli raggiungerà il Museo della Marineria Washington Patrignani inventando disegni e storie (partenza ore 18 al Centro Arti Visive Pescheria). Ci saranno le attività con orario continuativo: I giochi di una volta, il circuito test Peg Perego, i laboratori e la scuola di disegno di Dna Coccole sonore, i laboratori creativi del Centro per le Famiglie dell’Ats1, la pista da bowling di Sportpark, Magic Mixer con la scuola di magia, il laboratorio di pittura di Ittico ArtlLab (19-21) e truccabimbi.

Ci sarà “Gioco e imparo a donare: laboratorio di sensibilizzazione“ a cura di Avis. Attività continuative in collaborazione con gli esercizi commerciali, anche in via Almerici; Nonno Bolle e altre proposte itineranti e ritrovo in piazzale Lazzarini animato da Sikò, il clown bianco e Astrolight e Mecanic Bionic passando per piazzale Olivieri. Per rifocillarsi sarà attiva, dalle 18 alle 23, la Food Area con panini e piade, in piazza del Popolo e in via san Francesco, a cura della Pro Loco di Candelara.

