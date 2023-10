La 29ª Mostra micologica tra funghi e cultura

Oggi e domani in concomitanza con la Fiera di San Luca e delle Donne, torna a Urbania la Mostra Micologica, uno degli appuntamenti principali della Regione Marche, giunto alla 29ª edizione. La mostra curata dal Gruppo Micologico Alto e Medio Metauro, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione Montana Alto e Medio Metauro, in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola di Fano-Fossombrone, quest’anno prevede tre convegni organizzati dal C.A.M.M. (Coordinamento Associazioni Micologiche Marche).

La mostra è un evento culturale, didattico, turistico e ambientale, per portare in mostra i frutti dei boschi che circondano la città e capace di richiamare un vasto pubblico locale e non solo; l’obiettivo degli organizzatori è far conoscere a quante più persone possibile i funghi autoctoni del territorio che si estende dall’Alto Metauro fino alla Massa Trabaria. In mostra funghi e bacche, raccolti dalle associazioni della zona e da appassionati fungaioli.

"Grazie al loro impegno questa mostra ha saputo crescere negli anni, diventando l’evento di punta della stagione turistica autunnale di Urbania e dell’Alta Valle del Metauro. Un appuntamento immancabile per gli amanti del fungo, prodotto autentico del nostro territorio ed esaltato dalle ricette della tradizione locale", dice l’assessore all’ambiente di Urbania, Emiliano Baffioni.

Valentina Damiani