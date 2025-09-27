Marche, l’ultimo confronto

CronacaLa 56ª Fiera del Fungo porterà a San Sisto i migliori sapori
27 set 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
La 56ª Fiera del Fungo porterà a San Sisto i migliori sapori

L’attesissimo appuntamento annuale esalterà l’anima della gastronomia del nostro entroterra.

Per approfondire:

San Sisto di Piandimeleto si prepara ad accogliere la 56ª edizione della Festa del Fungo, appuntamento imperdibile dell’entroterra marchigiano, dove protagonista assoluto sarà il re dell’autunno: il fungo. Quest’anno la festa si tiene oggi e domani, per proseguire nel primo weekend di ottobre, con un programma ricco di appuntamenti che uniscono gastronomia, musica e tradizione. Nei diversi stand gastronomici, aperti durante le giornate di festa, sarà possibile assaporare i piatti tipici locali. Le tagliatelle e la polenta saranno tra le proposte più attese, insieme a tante altre specialità che raccontano l’anima culinaria del territorio.

Il programma del weekend: oggi ore 18 apertura stand gastronomici- ore 19 apertura Osteria “La Pajara“ con pre-serata animata da Diego Zerbini DJ; ore 21.30 grande show sul palco centrale con i Freestayler, seguito dal Diabolikqueer Club Party. Domani, domenica 28 ore 8 apertura del mercato del fungo e dei prodotti tipici locali; ore 10.30 giro dei mezzi d’epoca; ore 11 inaugurazione della mostra Funghi del Montefeltro; 11.30 apertura stand gastronomici; 15 musica con l’orchestra spettacolo di Elena Cammarone; ore 16 aperitivo all’Osteria “La Pajara“ con i Dominici Brothers.

Nella foto le cuoche della festa.

am. pi.

