La 90enne in hotel dopo l’incendio. Il Comune: "Aiutata con 1120 euro". Ora la palla passa al condominio

"Solo aiuti emergenziali". E’ la precisazione del Comune di Pesaro in risposta alle proteste della 90enne salvata la notte del 16 luglio dalle fiamme del condominio di via Vanzolini, e che da allora si trova in un hotel di viale di Trieste con la sua badante. L’ente è intervenuto soltanto nella fase iniziale dell’emergenza, garantendo un sostegno economico temporaneo, poi la partita è passata nelle mani dei privati e delle assicurazioni. E dal municipio fanno sapere che la signora non ha presentato ulteriori domande di aiuto. "Non ha fatto altre richieste – precisa l’ufficio stampa - né si è presenta agli sportelli. Il Comune ha fatto quello che poteva fare, se poi la signora avesse necessità può presentarsi e chiedere". Una precisazione arrivata dopo quanto ci ha raccontato la signora stessa, da oltre un mese e mezzo fuori dal proprio appartamento reso inagibile a causa delle fiamme. "Pago quasi 200 euro al giorno – ha denunciato – ho già superato i 5mila euro e vivo solo di pensione e accompagnamento. Non ce la faccio più ad anticipare soldi". L’assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi ricorda che "nella prima settimana, subito dopo l’incendio, abbiamo attivato il progetto emergenziale ’Un riparo per tutti’. Alla signora è stato riconosciuto un contributo di circa 1.100 euro". Anche l’ufficio stampa conferma: "Essendo un condominio privato, il Comune ha fatto quello che poteva. La signora rientrava nei parametri per accedere al progetto emergenziale, che dura di default una settimana. In quella fase ha avuto 1.120 euro. Poi ha scelto di rimanere in albergo, ma da lì in avanti tocca ai privati e alle assicurazioni". Stefano Cioppi, titolare di un incarico fiduciario del sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000, inizialmente indicatoci dall’assessore Pandolfi come referente per questa situazione, prende le distanze: "Non mi sto occupando della tematica. Informazioni più aggiornate forse ce le ha l’ufficio stampa, oppure, concretamente, l’amministrazione del condominio". Tradotto: i servizi sociali hanno coperto l’immediato, ma non possono farsi carico delle spese di lungo periodo. Ora la palla è nelle mani del condominio, delle compagnie assicurative e, se possibile, della rete familiare. Parole che rischiano di lasciare ancora più amara la signora, che si sente sola: "Gli altri hanno parenti, io no. Sono arrabbiata, spendo e non so come andare avanti. A 90 anni non avrei certo bisogno di vivere così". E mentre ricorda con gratitudine chi l’ha salvata dalle fiamme – "Luca Mattioni è un eroe, senza di lui sarei morta" – non nasconde la sua esasperazione: "Si sbrighino a muoversi, io non ce la faccio più".