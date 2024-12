"La Badia diventi Riserva naturale". Il Consiglio l’ha chiesto compatto

Urbino si associa a Montecalvo in Foglia nel chiedere alla Regione di istituire una riserva naturale orientata entro i confini dell’oasi “La Badia“. Ieri, emulando quanto già fatto a febbraio dal confinante comune, in cui ricade parte dell’oasi, anche il Consiglio comunale urbinate si è espresso a favore della creazione della riserva, votando a favore all’unanimità: "La delibera conclude un percorso importante, portato avanti insieme a Montecalvo e già dalla passata amministrazione, condiviso anche con chi ha proprietà nell’oasi – ha spiegato il vicesindaco, Giulia Volponi –. La riserva permetterebbe di valorizzare un territorio particolarmente prezioso, aumentando la protezione del suo patrimonio. Avrebbe un valore immenso anche per la formazione, la didattica e la ricerca, come sottolineato dall’Università, che ha una proprietà al suo interno. In questo percorso proponiamo anche una perimetrazione dell’area, che non si discosta molto dall’attuale oasi, rimuovendo solo alcune aree antropizzate. Altro aspetto è chi sarà il gestore: in quanto comune, in condivisione con Montecalvo, ci proponiamo per il ruolo". Voto positivo da Urbino rinasce, con Oriano Giovanelli che afferma: "Ricordo l’istituzione dell’oasi, nel 1979, con polemiche della popolazione. Però ci furono persone che tennero il punto. Trasformarla in riserva può consentirci di aprire una progettualità e attingere a finanziamenti regionali ed europei. Nel momento in cui questa scelta approderà in Regione, dovremo monitorare che le nostre buone intenzioni non vengano alterate".

Secondo Gianluca Carrabs, di Avs, si è scritta "una bella pagina di politica. Con coerenza e determinazione il vicesindaco ha portato avanti il percorso. Spero che la stessa compattezza ci sia anche quando proporremo il piano di gestione". Carrabs ha poi colto l’occasione per invitare il sindaco a ripensarci sulla variante al Prg riguardante Canvaccio, che trasformerebbe in zona artigianale-industriale un’area alle porte del paese, "lasciando perdere scelte legate al passato".

Approvazione pure da Futura, anche se la capogruppo Maria Francesca Crespini ha chiesto di sfruttare di più le commissioni, "che non si possono ridurre solo a un luogo in cui la Giunta ci comunica cosa faccia. Convochiamole prima per sviluppare ragionamenti". Da Urbino bene comune, Vincenzo Pompilio ha sottolineato come la proposta sia "diversa da quella politica, nata dal basso" e chiesto che "in questo contenitore siano inseriti contenuti importanti", mentre Lorenzo Santi, dal Pd, ha rimarcato che l’opportunità sia ghiotta "anche per creare posti di lavoro". Infine, il sindaco Maurizio Gambini ha spiegato perché siano passati 10 mesi tra il sì di Montecalvo e quello di Urbino: "Abbiamo voluto coinvolgere tutti gli attori con proprietà che insistono nel parco e poi si è dovuto definire il perimetro. Ai soggetti dei dubbi sono venuti, ma sono stati fugati man mano: non è semplice dire ad altri di aumentare i vincoli sul proprio territorio". Da notare che il Consiglio, in apertura di seduta, abbia osservato un minuto di silenzio in memoria di Irmo Foglietta, sindacalista e politico di Urbino morto martedì.

Nel corso della seduta si è parlato anche della doppia “candidatura“ di Urbino a Capitale Europea della cultura 2033, o con Pesaro o con la Civitas Appenninica e quindi con Norcia come epicentro. "Il progetto Pesaro-Urbino è chiuso perché Matteo Ricci è inaffidabile" ha detto Gambini. "Dal 2019 non ha mosso un dito e a Bruxelles parla del progetto senza mia delega". Gambini è però disposto a discuterne con Andrea Biancani e Luca Serfilippi, sindaci di Pesaro e Fano.

Nicola Petricca