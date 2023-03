La banda della Marina militare per Montesi

A quarant’anni dalla sua tragica scomparsa, la città di Fano celebra il fuciliere Filippo Montesi, con una serie di iniziative organizzate dall’Anmi e aperte al pubblico, che da mattina a sera vogliono abbracciare idealmente la famiglia del primo militare italiano perito in una missione di pace, ma anche aprire una finestra su una pagina di storia significativa anche per il nostro presente. Ma c’è ancora di più dietro i due momenti della cerimonia commemorativa del 22 marzo (appuntamento il mattino alle 10 al Porto con l’alzabandiera al monumento dei caduti del mare e la messa celebrata dal vescovo e il pomeriggio a Teatro) che vedrà l’arrivo in città della Banda della Marina Militare ed i saluti del Capo di Stato Maggiore. Perché come ha sempre ricordato il generale Franco Angioni, che in quel fatidico 22 marzo 1983 era alla testa del contingente italiano della Forza Multinazionale in Libano, "il ricordo di Montesi serve a non dimenticare anche gli altri ragazzi".

Furono infatti 75 i feriti italiani della missione Italcon Libano 2, a fronte di 275 caduti statunitensi e 87 francesi. "Nei prossimi giorni mi recherò a Roma a registrare un’intervista al generale Angioni - ha annunciato ieri il sindaco Massimo Seri presentando l’evento con il presidente Anmi Fabio Launaro e l’assessore alla Memoria Samuele Mascarin - che sarà poi proiettata durante l’evento commemorativo organizzato al Teatro della Fortuna dalle 17 che si concluderà con il concerto della Banda della Marina Militare. L’ingresso è gratuito, ma per facilitare l’organizzazione è necessario premunirsi del biglietto gratuito disponibile in Botteghino da sabato". Tra gli ospiti in arrivo l’ammiraglio Massimiliano Grazioso, oggi a capo del Battaglione San Marco di cui Montesi era militare di leva; Mustafà il bambino libanese che i bersaglieri del generale Angioni adottarono come mascotte del campo di Beirut nel 1982; il fuciliere Giorgio Monaco alla guida della campagnola che quel 15 marzo 1983 fu attaccata da una raffica di mitra che colpì ferendoli sia Luigi Fiorella (che da quel giorno è rimasto parallizzato) sia Montesi, durante un’azione di pattugliamento notturno sulla via dell’aeroporto di Beirut, nei pressi del campo profughi palestinese di Burj El Barajneh.

Montesi morì 7 giorni dopo a Roma, per le ferite riportate. Una presenza, quella degli ex commilitoni di Montesi a Fano (ci sarà anche la vedova del maggior Claudio Parodi, che in quell’attentato si salvò), che sanerà anche un altro torto subito dal nostro fuciliere: i superstiti doneranno infatti a mamma Maria la copia di almeno una delle decorazioni che furono rubate dalla tomba di Filippo qualche anno dopo la sua tumulazione nella cappellina di famiglia del cimitero di San Costanzo.

Tiziana Petrelli