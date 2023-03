La banda dell’ora di pranzo Devastata casa ad anziana

d Sandro Franceschetti

La sequela di furti nelle abitazioni non si arresta e a rendere ancora più preoccupante il fenomeno c’è l’aspetto che ora i topi d’appartamento agiscono anche in pieno giorno. Com’è accaduto ad Orciano, dove una banda di malviventi ha colpito tra le 11,15 e le 13 e, per di più, nella centrale piazza Garibaldi. Vittima del raid una signora di 83 anni che vive sola, uscita per andare a pranzo dalla figlia e che quando è rientrata s’è trovata davanti la devastazione (foto).

"Non c’era un centimetro di casa – racconta proprio la figlia – che i delinquenti non abbiano controllato: cassetti tirati via, armadi spalancati, roba sparsa sul pavimento. Il tutto per prendere un bracciale e due paia di orecchini d’oro, a cui mia madre era molto legata, soprattutto al bracciale, perché era un regalo di mio babbo, mancato molti anni fa". Per entrare nell’abitazione i delinquenti hanno prima provato ad aprire il portone che si affaccia sulla piazza (nell’infisso sono stati rinvenuti segni di scalfitura) e poi, non essendoci riusciti, si sono intrufolati nel retro della casa e da qui, salendo sopra il tetto di un capanno, hanno raggiunto e forzato una finestra al primo piano.

Nei minuti precedenti o in quelli immediatamente successivi a questo raid i ladri hanno provato, senza successo, anche a forzare la porta della cantinetta del vicino di casa della donna, che si è accorto dei segni dello scasso già alle 13. Pertanto, considerando che l’83enne era uscita alle 11 e un quarto, sia il furto che il tentativo fallito, sono avvenuti nella ristretta fascia dalle 11,15 alle 13. Indagano i carabinieri di Terre Roveresche guidati dal luogotenente Meduri.