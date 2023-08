"La barbarie dei cani reclusi? E’ rara tra cacciatori e tartufai"

Egregio Direttore,

a una prima e magari un po’ superficiale lettura è difficile non concordare con l’articolo a firma Alessandro Mazzanti pubblicata giorni fa nella cronaca di Pesaro dell’edizione de “Il Resto del Carlino”, intitolata “La barbarie dei cani reclusi”. A una più attenta riflessione emerge però come il suo scritto pecchi di parzialità, attribuendo a due ben precise categorie di cittadini una serie di comportamenti che sono invece purtroppo diffusi fra tutti i proprietari di cani, indipendentemente dalla loro funzione.

Di certo non si può accettare l’accusa gratuita e preconcetta di chi individua solo nei cacciatori e nei tartufai i responsabili della barbarie, come viene definita, della reclusione in gabbia dei cani.

Le categorie citate non sono esenti da questi comportamenti, vero, ma costituiscono una eccezione condannata con forza dagli altri appartenenti alle stesse. E poi, non è certo una scelta saggia per un cinofilo, cacciatore o tartufaio che sia, trascurare il benessere del proprio ausiliare. Un cane in perfetta forma fisica e psichica è fondamentale nell’attività in cui viene impiegato, perciò ogni proprietario cura l’esercizio fisico del proprio cane facendolo uscire almeno una volta, ma c’è chi lo fa anche due tre volte a settimana, quando l’attività venatoria è chiusa e, la legge proibisce di portare in campagna e far correre gli ausiliari. Per questo esistono, e nella nostra provincia siano in buon numero, le “zone addestramento cani”, le cosiddette Zac, sempre più invocate dai nostri tesserati e dai cacciatori in genere per tenere in forma i propri ausiliari senza rischiare multe salate.

Troviamo poi discutibile il suo invocare la delazione dei cittadini nei confronti dei cacciatori e tartufai proprietari di cani perché vengano denunciati, giustificandosi con l’affermazione – una presunzione di colpevolezza – che “I cani vengono fatti uscire dalle gabbie solo pochi minuti al giorno, poi li rimettono dentro”. Ci sembra piuttosto un invito a dichiarare con una certa leggerezza anche il falso pur di raggiungere lo scopo. Certo, ci possono essere dei casi palesi ed è bene che siano denunciati, ma nella stragrande maggioranza dei casi il cittadino comune non si accorge nemmeno quando i cacciatori o i tartufai escono con il cane, a causa dei nostri orari.

In qualità di presidente provinciale della Federazione Italiana della Caccia invito quindi fermamente il sig. Mazzanti nel nome di quella deontologia professionale che come giornalista dovrebbe guidare i suoi scritti a un maggior rispetto anche nei confronti di chi, magari cacciatori e tartufai, esercita una attività da lui non condivisa.

Se è a conoscenza di casi in cui si violano le regole e viene meno il rispetto e la cura per un animale domestico denunci personalmente e pubblicamente come è dirittodovere di ogni giornalista i responsabili. Ma lo faccia raccontando fatti e non dando voce a pregiudizi.

Giampaolo Gori,

presidente Federazione provinciale cacciatori

*****

Egregio signor Gori, il mio l’articolo, in due punti (eccoli: "in genere è per la caccia o la cerca di tartufi" e "certi cacciatori e tartufai, ovviamente non tutti"), indicava che appunto non tutti i cacciatori e cercatori di tartufi trattano i cani in quel modo. Che lei parli di "eccezione", per indicare questo tipo di comportamenti, ci fa solo piacere, e ne prendiamo atto. Che sia poi discutibile, come sostiene lei, "invocare la delazione", su questo non sono d’accordo. Se un cittadino è sicuro di situazioni di maltrattamenti, secondo me è non solo giusto, ma doveroso, riferirlo alle autorità competenti. Infine, io non ho scritto nulla, contro la caccia o la cerca del tartufo. Ma solo contro chi, facendo quella attività, tratta male i suoi cani.