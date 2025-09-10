La barriera dell’Urbanistica. Due ascensori in tilt da 9 mesi. E i 4 piani vanno fatti a piedi

"Dall’inizio dell’anno i due ascensori della palazzina di via Manzoni, sede dell’urbanistica e di altri sportelli pubblici, non servono all’utenza: uno non funziona, l’altro va ad intermittenza –. La denuncia è stata fatta ieri dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giovanni Corsini, durante il primo Consiglio dopo la pausa estiva –. Dal momento che i piani sono quattro e che una volta la settimana c’è l’apertura al pubblico con il “giovedì del cittadino“, invitare i pesaresi a farsi, anche fossero solo due rampe di scale e non otto, sembra una presa per i fondelli. Altroché semplificazione burocratica: si può parlare di vere e proprie barriere. Direi che è ora di intervenire".

La palazzina in questione è l’ex sede Inpdap di via Manzoni, acquistata dall’amministrazione comunale per spostare nel 2020 i propri servizi che erano nell’ex stabile del Bramante a Largo Aldo Moro. Oggi è sede di tanti uffici tra cui la sede dell’assessorato all’ambiente; dell’assessorato all’urbanistica, dell’edilizia privata e dello Sportello unico attività produttive. Infine vi ha sede anche lo sportello sviluppo urbano ed economico: quello a cui si rivolge, tra le tante cose, per i permessi ad iniziative e manifestazioni, tanto per intenderci. Insomma si tratta di uno snodo importante dell’attività al pubblico fatta dal Comune, tutt’altro che marginale. "Uno dei due ascensori non è mai stato attivo – testimonia Corsini – l’altro più recente e moderno, si ferma continuamente. L’avevano riattivato, ha funzionato per due settimane e oggi è ancora fermo".

Corsini saturo di segnalazioni, avute da colleghi geometri, da tecnici e da alcuni pesaresi,

è entrato nello specifico, elencando ulteriori disagi:

"Gli uffici sono molto frequentati. Da geometra conosco bene l’interazione che avviene negli spazi dell’Urbanistica – osserva il consigliere –. Così non è idoneo ad essere aperto al pubblico.

Per legge un edificio aperto al pubblico con un’altezza superiore ai due piani, deve rispettare l’obbligo di dotarsi di un ascensore utile dal terzo piano in poi".

Altro elemento critico, stigmatizzato da Corsini è stata l’inadeguatezza degli spazi: "Mancano le sale di attesa – osserva Corsini –. In questo caso mi riferisco in particolare agli uffici dell’assessorato all’urbanistica. L’accesso viene il più possibile contingentato con le persone che vengono invitate ad aspettare al pian terreno dove non c’è una sala d’attesa. Si sale a turno, appena il tecnico comunale è libero. Può accadere che quattro o cinque professionisti stazionino , in attesa del proprio turno fuori la porta del tecnico comunale, propri in assenza di alternative:

il problema non è tanto la fila, quanto il parlottare che naturalmente si genera e dà fastidio a chi sta affrontando la pratica. Nella vecchia sede questo non accadeva".

Secondo Corsini il peccato originale è nell’aver scelto uno stabile che fin dall’inizio non era stato progettato per accogliere il pubblico.

Solidea Vitali Rosati