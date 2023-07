La battaglia degli albergatori "Troppo caos, i turisti scappano Ormai qui è un luna park all’aperto"

"Ad un esercente di viale Trieste hanno tirato 2 euro ed hanno anche aggiunto: tieni, così la smetti di rompere...". "Qui sotto manca solo mangiafuoco". Poi un altro aggiunge: "Bisogna anche controllare la vendita degli alcolici perché uno rientra a casa di notte e si ritrova 4 ragazzini che fanno pipì contro il muro dell’abitazione". Ancora? Ancora: "Questa città è diventata un luna park all’aperto". Proseguiamo: "Non ci sono controlli per i decibel e bisogna mettere più forze dell’ordine a presidiare perché la gente lascia degli hotel e se ne va per il rumore". Nell’ordine, a piacimento, per queste frasi ci possiamo mettere il presidente degli Albergatori Paolo Costantini, oppure Nardo Filippetti o Fabrizio Oliva, albergatore e consulente del settore. Aggiungendo anche Fabio Fazi, figlio di Juri, delle gelaterie. Loro ieri mattina all’hotel Charlie, presenti altri albergatori, ad illustrare la... guerra fredda in corso con i ragazzini e anche con l’amministrazione comunale che latita.

Uno dei problemi principali lamentati? "Il fatto di aver vietato un tratto di viale Trieste alla circolazione per cui di notte la strada di trasforma anche in un campo di calcio". Il marasma vero e grosso soprattutto nel weekend "quando scendono tutti i ragazzi dalle periferie e arrivano anche da Montecchio".

I giovani? Problema sul tavolo da anni e mai risolto, tanto che ad un certo punto i sostenitori di "questa non è una città per vecchi", rivendicavano spazi proprio per i ragazzi. Ed è finita in bagarre "perché se tu vieni da piazza Redi organizza serate musicali lì...", ad un certo punto hanno detto sia Filippetti che Oliva. Cartoline estive già viste quelle illustrate ieri mattina dagli albergatori ma che quest’anno presentano qualche problema in più "perché a giugno è stimato un calo del 25 per cento e luglio sta stentando a decollare anche per una cattiva gestione della comunicazione subito dopo i giorni dell’alluvione", dice Paolo Costantini aprendo la mattinata. Nel mirino l’amministrazione per gli arredi della zona mare "perché in questa città ci sono i soldi per fare tutto tranne che per la zona mare e piazzale d’Annunzio ne è la cartolina. Perché si potrà rimanere quasi sicuramente con quel cantiere aperto anche fino alla fine di luglio", aggiunge Fabrizio Oliva. Nel mirino finiscono anche i B&B (affitta camere nella sostanza): quelli noti e quelli sotto traccia per quello che riguarda la tassa di soggiorno: "Non pagano un soldo".

Sono volati gli stracci ieri mattina al Charlie "perché non si capisce quale destinazione vuol prendere questa città – dice Filippetti –: se vuole danze e musica, oppure una città per le famiglie, o invece per vecchi. Bisogna fare delle scelte così noi albergatori ci adeguiamo". Il titolare del gruppo Lindbergh poi aggiunge un tema a lui caro: "Questa città non la conosce nessuno come luogo di vacanza e molti non sanno nemmeno che è sul mare. Un esempio? Avevo fatto una inserizione su un portale di lingua tedesca. Me lo hanno rifiutato perché mi hanno risposto che non c’è domanda". Poi si sfiora il comico quando viene posta la domanda riguardante la programmazione per Pesaro capitale della cultura 2024, perché qualcuno si mette a ridere e fa finta di lasciare il tavolo.

Gli albergatori vogliono pesare nelle scelte "ma tutti gli incontri che sono stati chiesti e fatti con l’amministrazione – dicono in coro Costantini, Filippetti e Oliva – non hanno mai portato a nulla di concreto. Noi ci siamo stancati dell’annuncite e basta. Perché con quella non ci si fa nulla".

Quindi il tema dei ritrovi che punteggiano il viale e che nei weekend richiamano centinaia di giovani: "Qui il problema non è solamente la musica perché, benché non vi siano i permessi, questi locali si trasformano in discoteche all’aperto con la gente che balla. Ci sono anche i vocalist". Una guerra, quella degli albergatori che non trova una soluzione, "anche se in Romagna hanno diviso città come Riccione per zone: quella dei ragazzi, quella per le passeggiate e quella dove andare magari a mangiare. Qui questo non si riesce a fare", dice Oliva.

Amministrazione nel mirino, ma sotto i riflettori anche le forze dell’ordine "per cui chiederemo un incontro con il Prefetto e il Questore per avere una maggiore vigilanza e più personale". Il finale è un messaggio chiaro. Eccolo: "Il turismo in questa città vale il 20% del pil ed è una ricchezza che va a beneficio di tutta la città".

