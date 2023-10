La battaglia della sosta. Ora i parcheggi gialli mangiano quelli blu

Problemi in vista per i residenti delle zone limitrofe alla ztl che, giusto qualche giorno fa, si sono visti sottrarre, nelle aree di via Guidi e del parcheggio Carducci, 14 stalli blu che ora sono dedicati solo ai residenti del centro storico con apposito permesso per la sosta nelle zone a traffico limitato. Parliamo, nello specifico, di 6 parcheggi diventati gialli in piazzale Carducci nel tratto perimetrale al piazzale centrale, nell’area compresa tra via Monti e via Bramante, a cui si aggiungono gli altri 8 di via Guidi (sui 16 totali che prima erano tutti blu) e che hanno fatto storcere il naso ai residenti delle vie, a quelli che non hanno garage. Va aggiunto che "molti residenti di via 24 Maggio (la parallela che dal ponte della Coop porta al Carducci) parcheggiano proprio in via Guidi – scrive Claudia, una residente della zona sui social –. Non era meglio distribuire questi posti riservati in diverse vie? Magari due per ogni via poteva essere un buon compromesso". Un disagio, quello che si respira in via Guidi, con "tanti che si lamentano – sottolinea una residente della via di ritorno nella sua abitazione –. Chi ha la fortuna, come me, di avere un posto auto interno e riservato non ha problemi ma tutti gli altri, soprattutto chi abita nelle palazzine vicine, avranno disagi non indifferenti".

Ma non saranno gli unici parcheggi blu ad essere sottratti ai residenti delle vie perimetrali alla ztl. Infatti, per il 2024 sono previste ulteriori modifiche agli stalli che interesseranno le zone vicino a piazzale Primo Maggio, quindi nella zona del centro che punta verso Baia Flaminia. L’assessore Enzo Belloni prova a spiegare i motivi della scelta. "Da un lato – dice – ci sono i lavori di riqualificazione in corso di ultimazione di via Curiel e via delle Contramine che hanno portato via alcuni parcheggi, dall’altro lo stesso effetto lo hanno avuto le nuove isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti. In più ci sono la volontà di limitare la sosta selvaggia in centro e migliorare l’offerta di posti per chi ha permessi ztl. Tutto questo ci ha portato, con l’aiuto dei tecnici, a selezionare ulteriori posti riservati ai residenti del centro storico, appunto in via Guidi e al Carducci. Capisco che ci sia del malcontento, come sempre in queste situazioni, ma non ci sono alternative e anzi – continua Belloni – una volta che la raccolta dei rifiuti automatizzata con le isole ecologiche si estenderà a tutto il centro storico saremo costretti ad attuare nuovamente il procedimento anche su altre zone per poter riequilibrare gli stalli di sosta". Si prevedono, quindi, ulteriori modifiche per le zone limitrofe al centro storico riguardanti gli spazi dedicati ai parcheggi gialli: non si sa ancora quanti saranno, ma sicuramente andranno a sostituire altri posti blu.

Giorgia Monticelli