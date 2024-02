La battaglia perenne per una città più pulita e ordinata

Gentile lettore, più che una lettera legata ad una contingenza passeggera il suo scritto, letto di filato e collegando i vari riferimenti, concretizza una specie di "programma di governo" o meglio, la premessa generale e insostituibile di un modo di concepire l’immagine della città che ogni amministrazione, politicamente colorata di ogni tonalità si voglia, dovrebbe avere come riferimento. Esempio: ai tempi d’oggi dobbiamo ancora parlare dei tombini intasati? Certo che no, ma solo se funzionano a dovere e non si vedono laghi che sgorgano d’improvviso nei posti più impensati della città non appena piove un po’ più forte coi sottopassi diventati piscine innaturali. Altro esempio: bella cosa è che i cittadini vadano a spasso dovunque coi loro amati cani, ma che facciamo quando ad ogni passo rischi di mettere un piede su una "mina" organica? Lei non dice nulla di nuovo, io le sto rispondendo addirittura come trent’anni fa, ma non è colpa nostra se le cose da affrontare in modo organico e in linea con una diversa e arricchita coscienza della città e dell’ambiente sono le stesse di sempre. Se chiudi una buca hai fatto il tuo dovere, se fai in modo che non ci siano buche hai creato una città migliore e qualcuno, non tutti, avrà un po’ più di fiducia in te. A presto.