La battaglia politica sui fondi: "Tutti impegnati i 400 milioni"

"Fatti concreti". Così Mirco Carloni, ex assessore regionale e ora deputato, replica ai consiglieri Pd Andrea Biancani e Micaela Vitri in tema di fondi agli alluvionati. "A un anno da quei tragici momenti – scrive il parlamentare – tutti i 400 milioni di euro stanziati dal Governo sono già tutti impegnati, divisi tra ristori per famiglie e imprese, opere di manutenzione e somma urgenza e opere strutturali per prevenire il rischio idrogeologico". "Questi fondi rappresentano circa la metà del fabbisogno, ma sono un’enormità rispetto al quasi nulla giunto a seguito dell’alluvione del 2014, ed è bene non dimenticarlo. Con la prima tranche dei fondi arrivati a marzo 2023 nelle Marche sono stati già completate le erogazioni dei primi ristori famiglie e imprese, da 5.000 e 20.000 euro, per un totale di 24 milioni, e sono stati rimborsati i Comuni per gli interventi di somma urgenza per 20 milioni di euro, somma in continuo aumento progressivamente alle rendicontazioni degli stessi Comuni". E poi c’è il il punto su Cantiano: "Qui – aggiunge – bisogna fare chiarezza. Gli interventi di somma urgenza effettuati dal Genio Civile Marche Nord con fondi regionali nel territorio di Cantiano sono stati 15, subito dopo il 15 settembre e nei mesi successivi. L’importo complessivo è stato pari a 587.530,13 euro. I corsi d’acqua nei quali si è intervenuto sono stati i torrenti Tenetra, Candigliano, Bevande, Burano, Balbano, Fiumicello e altro fosso minore; 4 interventi nel centro storico di Cantiano e 6 nelle frazioni. Quanto invece alle opere della struttura commissariale, i cantieri sono stati ampiamente affidati ai soggetti attuatori e preventivamente coordinati, approvati, finanziati dalla struttura commissariale stessa. In particolare, solo per Cantiano risultano: il ripristino dell’attraversamento del ponte di Balbano per 150.000 euro; la ricostruzione definitiva del ponte Mampuia per 366.000 euro; il ripristino della viabilità di accesso al monte Catria per i 12 milioni approvati dal Dipartimento di protezione civile di cui è in corso la progettazione; ripristino del depuratore in corso per 200 mila euro in fase di conclusione da parte di Marche multiservizi; interventi di somma urgenza posti in essere da Mms per 5 milioni, tra cui alcuni tratti ricadenti nel comune di Cantiano, relativi a condotte fognarie".

"Per quanto concerne le liquidazioni – aggiunge Carloni – queste possono avvenire solo quando i Comuni rendicontano le spese sostenute. Se questo non avviene è perché il territorio non riesce ad assorbire le risorse che sono messe a disposizione. Cantiano in particolare, viste le grandi difficoltà del comune, è stato sostenuto dalla struttura commissariale perché potesse erogare i 5.000 ed i 20.000 euro alle famiglie ed alle imprese. Vorrei precisare che il fatto che a Cantiano sono stati liquidati per interventi di somma urgenza 532.311 euro pari al 33% del fabbisogno di 1.620.000 euro non trova riscontro nella realtà. Purtroppo è il comune che non riesce a rendicontare le spese. Tenuto conto della somma liquidata, Cantiano deve rendicontare oltre un milione di euro di interventi per cui sono disponibili le risorse".