"La Bcc di Pesaro vicina ai giovani"

Per la Banca di Pesaro non poteva essere che uno sbocco naturale quello di decidere il sostegno del Campionato di giornalismo del Carlino visto che da anni l’istituto cittadino è fiancheggiatore unico e munifico del Premio Nonni, l’altra manifestazione di scrittura dedicata però agli studenti delle scuole superiori della provincia. Paolo Benedetti, direttore generale della banca, ha una particolare attenzione verso questa ottica che è intrinsecamente proiettata verso il futuro. "I giovani, compresa la generazione Z, la prima ad essere nata e cresciuta col computer, sono il fondamentale obiettivo della nostra attività, intendo nella loro pienezza di persone in crescita e in continuo sviluppo alle quali intendiamo essere vicini come compagni di viaggio e di sostegno".

Per quanto riguarda il "Carlino" con questa adesione al Campionato di giornalismo bissate il già saldo legame col giornale in materia di vicinanza ai giovani. Questo fa una banca del territorio?

"Una autentica banca del territorio fa questo ed altro, cerca di essere al fianco di famiglie e di imprese, della collettività e della comunità e in questa visione è chiaro che i giovani costituiscono un elemento fondamentale e trasversale".

Tutti sono pronti a dire che i giovani sono il futuro, ma si fermano alle parole...

"Noi dimostriamo concretamente ogni giorno il nostro modo di essere". Cito: ‘il futuro non ci fa paura, anzi siamo pronti e decisi a fare ancora di più... il nostro territorio ha bisogno di artigiani del credito che lo conoscano così come le qualità delle tante e valide piccole e medie imprese presenti. Non servono parole, ma concretezza e risultati reali. Noi continueremo a farlo?’".

Chi sta parlando?

"Sono pensieri del presidente Massimo Tonucci e miei espressi ad una Convention che abbiamo tenuto ad Assisi lo scorso ottobre".